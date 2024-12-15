tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 10:00

Published 15 декабря, 10:00

Modified 15 декабря, 10:02

Updated 15 декабря, 10:02

Для отдыха в Среднеуральске из Екатеринбурга можно будет добраться на водном такси

Для отдыха в Среднеуральске из Екатеринбурга можно будет добраться на водном такси

15 декабря 2024, 10:00
Фото: 1MI.
Среднеуральск планируют сделать курортным городом. Глава городского округа Алексей Стасенок поделился планами запустить такси по воде прямым маршрутом из Екатеринбурга. Своими планами он поделился в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург.

Глава рассказал о том, что они планируют сделать акцент на природе Среднеуральска, рассказав в эфире о водохранилище и необитаемых островах города.

Такси планируют запустить по реке Исеть, чтобы в пятницу по приезде любой желающий сможет переночевать, отдохнуть и уже в воскресенье вернуться обратно в Уральскую столицу.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга во время зимних праздников можно будет напрямую улететь отдыхать в Таиланд или Гоа.

Из Екатеринбурга запустят самолеты на курорты Азии и Ближнего Востока
Узнать подробнее
Читайте также:
В России появились виды туризма «болотинг», «избинг» и «монастыринг»В «Домклик» назвали города с наибольшим спросом по аренде в зимние праздники
#Артем Карнаухов#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Россия#Свердловская область#Туризм#Екатеринбург#Внутренний туризм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика