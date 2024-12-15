Для отдыха в Среднеуральске из Екатеринбурга можно будет добраться на водном такси

Posted 15 декабря, 10:00
Published 15 декабря, 10:00
Modified 15 декабря, 10:02
Updated 15 декабря, 10:02
Глава рассказал о том, что они планируют сделать акцент на природе Среднеуральска, рассказав в эфире о водохранилище и необитаемых островах города.
Такси планируют запустить по реке Исеть, чтобы в пятницу по приезде любой желающий сможет переночевать, отдохнуть и уже в воскресенье вернуться обратно в Уральскую столицу.
Ранее стало известно, что из Екатеринбурга во время зимних праздников можно будет напрямую улететь отдыхать в Таиланд или Гоа.