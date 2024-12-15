tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 12:33

Published 15 декабря, 12:33

Modified 15 декабря, 12:35

Updated 15 декабря, 12:35

Джонни Депп открывает элитный ювелирный бутик в Москве

Джонни Депп дал возлюбленной из Екатеринбурга 52 млн рублей на открытие бизнеса

15 декабря 2024, 12:33
Фото: 1MI.

Джонни Депп открывает элитный ювелирный бутик в Москве

Екатеринбурженка Юлия Власова убедила своего возлюбленного Джонни Деппа в целесообразности открытия ювелирного бизнеса в России. Американский актер вручил Юлии стартовый капитал в размере 52 млн рублей.

Жительница Екатеринбурга Юлия Власова, которую из-за фотографий в социальных сетях считают возлюбленной известного во всем мире актера Джонни Деппа, сообщила об открытии ювелирного магазина в столице России.

Юлии удалось убедить звезду киноиндустрии в том, что в России бизнес будет гораздо успешнее. Екатеринбурженка планирует продавать украшения из якутских бриллиантов. Актер профинансировал идею возлюбленной, вложив в развитие элитного бутика уже более 52 млн рублей, сообщает E1.RU.

Юлия — модель, так и познакомились с Джонни Деппом. Ранее 28-летняя девушка владела бизнесом в сфере красоты в Чехии. В настоящее время она проходит обучение на специализированных курсах при МГУ, чтобы получить знания и навыки в области ювелирного искусства.

Возлюбленная Джонни Деппа из Екатеринбурга очаровала своими новыми фотографиями
Узнать подробнее
Читайте также:
Уральская возлюбленная Джонни Деппа ответила на критику хейтеровАктриса из Екатеринбурга сыграла хозяйку Раскольникова в «Преступлении и наказании»Девушка из Асбеста стала соведущей Тимура Родригеза
#Агата Королева#Общество#Бизнес#Россия#Свердловская область#Любовь#Модель#Актер#Украшения#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика