Джонни Депп дал возлюбленной из Екатеринбурга 52 млн рублей на открытие бизнеса

Юлия — модель, так и познакомились с Джонни Деппом. Ранее 28-летняя девушка владела бизнесом в сфере красоты в Чехии. В настоящее время она проходит обучение на специализированных курсах при МГУ, чтобы получить знания и навыки в области ювелирного искусства.