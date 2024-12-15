Джонни Депп дал возлюбленной из Екатеринбурга 52 млн рублей на открытие бизнеса

Posted 15 декабря, 12:33
Published 15 декабря, 12:33
Modified 15 декабря, 12:35
Updated 15 декабря, 12:35
Жительница Екатеринбурга Юлия Власова, которую из-за фотографий в социальных сетях считают возлюбленной известного во всем мире актера Джонни Деппа, сообщила об открытии ювелирного магазина в столице России.
Юлии удалось убедить звезду киноиндустрии в том, что в России бизнес будет гораздо успешнее. Екатеринбурженка планирует продавать украшения из якутских бриллиантов. Актер профинансировал идею возлюбленной, вложив в развитие элитного бутика уже более 52 млн рублей, сообщает E1.RU.
Юлия — модель, так и познакомились с Джонни Деппом. Ранее 28-летняя девушка владела бизнесом в сфере красоты в Чехии. В настоящее время она проходит обучение на специализированных курсах при МГУ, чтобы получить знания и навыки в области ювелирного искусства.