Электропоезд «Финист»: начало движения между Челябинском и Екатеринбургом

Posted 15 декабря, 09:54
Published 15 декабря, 09:54
Modified 15 декабря, 09:56
Updated 15 декабря, 09:56
Отправившись в свой первый рейс в 7 часов утра, поезд обещает стать удобным средством передвижения для пассажиров, обеспечивая комфортную поездку с множеством остановок вдоль пути следования.
15 декабря 2023 года был запущен новый электропоезд «Финист», курсирующий между городами Челябинск и Екатеринбург. Этот маршрут стал долгожданным дополнением к транспортной инфраструктуре региона, предлагая жителям удобный способ добраться до пункта назначения без необходимости пересадок.
Состав поезда делает остановки на нескольких ключевых станциях, включая Муслюмово, Нижнюю, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовскую, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и о. п. Первомайская. Это позволяет пассажирам выбрать наиболее удобную точку посадки и высадки, делая путешествие еще более комфортным.
Поезд «Финист» отправляется ежедневно из Челябинска в 7:02 местного времени и прибывает в Екатеринбург в 11:18. Обратное отправление из Екатеринбурга запланировано на 18:25 с прибытием в Челябинск в 22:43. Таким образом, пассажиры могут планировать свои поездки с учетом удобного расписания, которое охватывает утренние и вечерние часы.
Билеты на поезд можно приобрести несколькими способами:
Все билеты оформляются с указанием конкретных мест, что обеспечивает дополнительный комфорт при путешествии.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге новые поезда в метро будут обкатывать без пассажиров.