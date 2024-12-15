Электропоезд «Финист»: начало движения между Челябинском и Екатеринбургом

Поезд «Финист» отправляется ежедневно из Челябинска в 7:02 местного времени и прибывает в Екатеринбург в 11:18. Обратное отправление из Екатеринбурга запланировано на 18:25 с прибытием в Челябинск в 22:43. Таким образом, пассажиры могут планировать свои поездки с учетом удобного расписания, которое охватывает утренние и вечерние часы.