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Posted 15 декабря, 09:54

Published 15 декабря, 09:54

Modified 15 декабря, 09:56

Updated 15 декабря, 09:56

Новый электропоезд «Финист» связал Челябинск и Екатеринбург

Электропоезд «Финист»: начало движения между Челябинском и Екатеринбургом

15 декабря 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.

Новый электропоезд «Финист» связал Челябинск и Екатеринбург

Утро 15 декабря ознаменовалось важным событием для жителей Челябинской области — старт нового маршрута электропоезда «Финист», который теперь свяжет два крупных уральских города, Челябинск и Екатеринбург.

Отправившись в свой первый рейс в 7 часов утра, поезд обещает стать удобным средством передвижения для пассажиров, обеспечивая комфортную поездку с множеством остановок вдоль пути следования.

Новый маршрут электропоезда «Финист»

15 декабря 2023 года был запущен новый электропоезд «Финист», курсирующий между городами Челябинск и Екатеринбург. Этот маршрут стал долгожданным дополнением к транспортной инфраструктуре региона, предлагая жителям удобный способ добраться до пункта назначения без необходимости пересадок.

Состав поезда делает остановки на нескольких ключевых станциях, включая Муслюмово, Нижнюю, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовскую, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и о. п. Первомайская. Это позволяет пассажирам выбрать наиболее удобную точку посадки и высадки, делая путешествие еще более комфортным.

Расписание и покупка билетов

Поезд «Финист» отправляется ежедневно из Челябинска в 7:02 местного времени и прибывает в Екатеринбург в 11:18. Обратное отправление из Екатеринбурга запланировано на 18:25 с прибытием в Челябинск в 22:43. Таким образом, пассажиры могут планировать свои поездки с учетом удобного расписания, которое охватывает утренние и вечерние часы.

Билеты на поезд можно приобрести несколькими способами:

  1. Пригородные кассы: Традиционный метод покупки билетов доступен в кассах на железнодорожных вокзалах.
  2. Терминалы самообслуживания: Для тех, кто предпочитает самостоятельный процесс оформления билета, предусмотрены специальные терминалы, расположенные на вокзалах.
  3. Онлайн-покупка через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»: Современный способ приобретения билетов предлагает удобство и скорость. Приложение доступно для скачивания на смартфоны под управлением операционных систем iOS и Android.
  4. Сайт РЖД: Оформление билетов возможно и через официальный сайт компании, где также доступна функция выбора места.

Все билеты оформляются с указанием конкретных мест, что обеспечивает дополнительный комфорт при путешествии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге новые поезда в метро будут обкатывать без пассажиров.

В Екатеринбурге новые поезда в метро обкатают без пассажиров
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