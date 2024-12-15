Коммунальное бедствие на Вагонке: тагильчане замерзают без тепла и горячей воды

На улице Калинина в Нижнем Тагиле сложилась критическая ситуация: дома № 82 и 84 оказались без отопления и горячего водоснабжения. Жители этих домов вынуждены терпеть невыносимые условия в своих квартирах, несмотря на то, что на дворе стоит декабрь — месяц, когда холода особенно суровы. Температура в помещениях стремительно падает, создавая дискомфорт и угрозу здоровью людей, особенно детей и пожилых граждан.