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Posted 15 декабря, 05:20

Published 15 декабря, 05:20

Modified 15 декабря, 05:22

Updated 15 декабря, 05:22

Жители Вагонки пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Коммунальное бедствие на Вагонке: тагильчане замерзают без тепла и горячей воды

15 декабря 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Вагонки пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Жители домов № 82 и 84 по улице Калинина в Нижнем Тагиле столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды в разгар зимы. Несмотря на обращения в различные инстанции, проблема остается нерешенной, вызывая возмущение среди жителей.

На улице Калинина в Нижнем Тагиле сложилась критическая ситуация: дома № 82 и 84 оказались без отопления и горячего водоснабжения. Жители этих домов вынуждены терпеть невыносимые условия в своих квартирах, несмотря на то, что на дворе стоит декабрь — месяц, когда холода особенно суровы. Температура в помещениях стремительно падает, создавая дискомфорт и угрозу здоровью людей, особенно детей и пожилых граждан.

Как сообщает одна из местных жительниц, она обратилась в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила, но получила ответ, что эти два дома — единственные в районе, оставшиеся без тепла и горячей воды, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Мы звоним, жалуемся, но никакого результата, — пишет женщина в социальных сетях.

Тагильчанка составила список всех номеров, по которым пыталась дозвониться: аварийная служба, управляющая компания, Горэнерго. Однако большинство телефонов либо молчат, либо отвечают стандартными отписками, никак не решая проблему.

Жительница Нижнего Тагила отмечает, что ремонтные работы на сетях проводились летом, однако, судя по всему, они не дали желаемого эффекта. Более того, ее поразило предложение администрации района прийти и помочь рабочим Горэнерго своими силами.

Я плачу налоги, я добросовестный гражданин, а меня просят выйти на улицу и работать, — недоумевает тагильчанка.

Ранее жители поселка Горноуральский жаловались на холод в своих квартирах и на бездействие своей управляющей компании.

Холодно в квартирах: жители Горноуральского жалуются на полное бездействие своей УК
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