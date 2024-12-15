Крысиный бунт: как полчища грызунов захватили двор в Нижнем Тагиле

Жителей Вагонки атаковали крысы

Двор многоквартирного дома на улице Патона, 6 в Нижнем Тагиле превратился в арену настоящего нашествия крыс. Эти дерзкие грызуны не боятся никого — ни людей, ни собак, ни даже проезжающих мимо автомобилей. Они свободно разгуливают по территории, демонстрируя наглость и уверенность.

Местная жительница поделилась видео, где видно, насколько многочисленны эти незваные гости. Ситуация усугубляется тем, что некоторые жители подкармливают птиц и бездомных животных, создавая для крыс идеальные условия для проживания и размножения, со ссылкой на сообщество «Инцидент Нижний Тагил». Тревожной стала ситуация возле одного из домов на улице Патона, 6. Здесь крысы буквально оккупировали территорию двора, вызывая ужас у местных жителей. Грызуны совершенно не боятся людей, спокойно пересекаются с ними на улицах и дворах. Это просто кошмар! Крысы повсюду, они бегают прямо перед нами, и кажется, что их становится все больше. У меня дети маленькие, я боюсь выпускать их гулять, ведь никто не знает, чем может закончиться такая встреча, — возмущается одна из местных жительниц. По словам тагильчанки, местные власти пока никак не отреагировали на ситуацию, несмотря на многочисленные жалобы жильцов. Управляющая компания, ответственная за содержание дома, также не предпринимает никаких мер для борьбы с крысами. Ранее жители дома № 13 по улице Оплетина в Нижнем Тагиле пожаловались на нашествие крыс из-за отсутствия мусорной площадки. Жители дома на Вые в Нижнем Тагиле пожаловались на грызунов из-за отсутствия мусорки Узнать подробнее Читайте также: Жильцы дома в центре Екатеринбурга пожаловались на нашествие крыс Жители нескольких домов под Североуральском страдают от нашествия крыс