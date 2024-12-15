Ледяная трагедия: на Рефтинском водохранилище утонул рыбак

Сразу после поступления сигнала о происшествии на место были направлены спасатели МЧС России, полицейские и медики. Однако, когда помощь прибыла, пострадавшего на поверхности воды уже не было видно. Подход к полынье оказался затруднен из-за слишком тонкого льда, и спасти рыбака не удалось, сообщает МЧС Свердловской области.