Ледяная трагедия: на Рефтинском водохранилище утонул рыбак

Posted 15 декабря, 14:12
Published 15 декабря, 14:12
Modified 15 декабря, 14:14
Updated 15 декабря, 14:14
Рефтинское водохранилище, известное своими красивыми пейзажами и популярностью среди любителей рыбалки, стало местом трагедии. Днем 14 декабря очевидцы заметили, что мужчина, вышедший на лед на лыжах, внезапно провалился под воду. Происшествие случилось примерно в полукилометре от берега.
Сразу после поступления сигнала о происшествии на место были направлены спасатели МЧС России, полицейские и медики. Однако, когда помощь прибыла, пострадавшего на поверхности воды уже не было видно. Подход к полынье оказался затруднен из-за слишком тонкого льда, и спасти рыбака не удалось, сообщает МЧС Свердловской области.
Его тело было обнаружено и извлечено из-подо льда лишь 15 декабря силами водолазов Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Сейчас следователи занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Рефтинское водохранилище считается одним из самых опасных мест для зимней рыбалки, так как сюда круглый год поступают теплые сбросовые воды, из-за чего ледяной покров здесь крайне ненадежен. Несмотря на это, любители экстремальной ловли продолжают выходить на тонкий лед, подвергая свою жизнь опасности.
Напомним, что в первые морозы в Свердловской области утонули 4 человека.