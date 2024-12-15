tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 15:27

Published 15 декабря, 15:27

Modified 15 декабря, 15:29

Updated 15 декабря, 15:29

Лесной пожар, крысиный бунт, коммунальное бедствие и откровения шпионки из Тагила

Лесной пожар, крысиный бунт, коммунальное бедствие и откровения шпионки из Тагила

15 декабря 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле горел лес. Крысы заполонили двор жилого дома на Вагонке. В одном из районов города жители замерзают без тепла и воды. Тагильские хоккеисты выиграли Кубок Серовского тракта. Осужденная шпионка из Тагила рассказала о мотивах своего поступка. Подводим итоги за минувшие выходные.

В Нижнем Тагиле в нескольких сотнях метров от жилых домов произошел лесной пожар. Ранее на этом участке проводились масштабные вырубки. Пожар распространялся стремительно. Главная версия произошедшего — поджог.

В Нижнем Тагиле случился крупный лесной пожар
Узнать подробнее

В дворе одного из многоэтажных домов на Вагонке в Тагиле расплодились крысы. Наглые грызуны свободно ходят по территории, считая ее своей. Людей они не боятся. Местные жители считают, что одна из причин распространения крыс — это поведение соседей, которые кормят бездомных животных и птиц.

Крысиный бунт: как полчища грызунов захватили двор в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В холодные декабрьские дни несколько домов на Вагонке в Тагиле остались без тепла и горячей воды. В квартирах очень холодно, однако все звонки жителей в разные ведомства и инстанции не дают результата. А в администрации района замерзающим людям и вовсе предложили выйти на улицу и присоединиться к рабочим «Горэнерго».

Коммунальное бедствие на Вагонке: тагильчане замерзают без тепла и горячей воды
Узнать подробнее

Кубок Серовского тракта по хоккею закончился победой команды из Нижнего Тагила. Главный приз соревнования спортсмены получили по итогам трех туров. Победа была нелегкой — последнюю игру против Кировграда тагильчане проиграли, однако это не помешало им выбиться в лидеры.

Тагильчане празднуют победу: хоккейная команда победила на Кубке Серовского тракта
Узнать подробнее

Осужденная на 12 лет за шпионаж в пользу Украины жительница Нижнего Тагила Виктория Мухаметова рассказала о мотивах своего поступка в интервью телеканалу «Россия-1». По ее словам, никакой идейности в ее действиях не было: она просто хотела помочь человеку, с которым довольно близко общалась. О последствиях, тем более таких серьезных, женщина не задумывалась. Она уверяет, что если бы рядом оказался умный человек, который смог бы объяснить суть происходящего, то беды не случилось бы.

«Если бы сказали Ай-ай-ай!»: тагильская «шпионка» дала интервью на «России 1»
Узнать подробнее
Читайте также:
День полиции, семейное древо, горящая свалка в Тагиле, любовь на века и ураганНалог для туристов, недовольные пассажиры, торт из попкорна и триумф тагильчанинаОбновленный светофор, моральный ущерб, снегопад в Тагиле и нечищенные дороги
#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Хоккей#Поджог#Горячая вода#Победа#ЖКХ#Отопление#Лесной пожар#Многоэтажка#Коммунальная авария#Природа#Крысы#Шпионаж#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика