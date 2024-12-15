Лесной пожар, крысиный бунт, коммунальное бедствие и откровения шпионки из Тагила

Осужденная на 12 лет за шпионаж в пользу Украины жительница Нижнего Тагила Виктория Мухаметова рассказала о мотивах своего поступка в интервью телеканалу «Россия-1». По ее словам, никакой идейности в ее действиях не было: она просто хотела помочь человеку, с которым довольно близко общалась. О последствиях, тем более таких серьезных, женщина не задумывалась. Она уверяет, что если бы рядом оказался умный человек, который смог бы объяснить суть происходящего, то беды не случилось бы.