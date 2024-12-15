Лесной пожар, крысиный бунт, коммунальное бедствие и откровения шпионки из Тагила

Posted 15 декабря, 15:27
Published 15 декабря, 15:27
Modified 15 декабря, 15:29
Updated 15 декабря, 15:29
В Нижнем Тагиле в нескольких сотнях метров от жилых домов произошел лесной пожар. Ранее на этом участке проводились масштабные вырубки. Пожар распространялся стремительно. Главная версия произошедшего — поджог.
В дворе одного из многоэтажных домов на Вагонке в Тагиле расплодились крысы. Наглые грызуны свободно ходят по территории, считая ее своей. Людей они не боятся. Местные жители считают, что одна из причин распространения крыс — это поведение соседей, которые кормят бездомных животных и птиц.
В холодные декабрьские дни несколько домов на Вагонке в Тагиле остались без тепла и горячей воды. В квартирах очень холодно, однако все звонки жителей в разные ведомства и инстанции не дают результата. А в администрации района замерзающим людям и вовсе предложили выйти на улицу и присоединиться к рабочим «Горэнерго».
Кубок Серовского тракта по хоккею закончился победой команды из Нижнего Тагила. Главный приз соревнования спортсмены получили по итогам трех туров. Победа была нелегкой — последнюю игру против Кировграда тагильчане проиграли, однако это не помешало им выбиться в лидеры.
Осужденная на 12 лет за шпионаж в пользу Украины жительница Нижнего Тагила Виктория Мухаметова рассказала о мотивах своего поступка в интервью телеканалу «Россия-1». По ее словам, никакой идейности в ее действиях не было: она просто хотела помочь человеку, с которым довольно близко общалась. О последствиях, тем более таких серьезных, женщина не задумывалась. Она уверяет, что если бы рядом оказался умный человек, который смог бы объяснить суть происходящего, то беды не случилось бы.