Мнения екатеринбуржцев по поводу выдачи больничных разделились

Некоторые высказывают мнение, что подобные меры приведут к тому, что люди будут вынуждены работать недолеченными, что может привести к осложнениям и распространению инфекций. Другие считают, что это несправедливо по отношению к тем, кто регулярно платит взносы в Фонд социального страхования, но теперь столкнется с ограничениями на получение медицинской помощи, сообщает E1.RU.