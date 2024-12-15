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Posted 15 декабря, 10:41

Published 15 декабря, 10:41

Modified 15 декабря, 10:43

Updated 15 декабря, 10:43

Мнения екатеринбуржцев по поводу выдачи больничных разделились

Мнения екатеринбуржцев по поводу выдачи больничных разделились

15 декабря 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Екатеринбурга считают несправедливыми и вредными для здоровья новые правила выдачи больничных листов. Другая часть людей считает это правильным решением во избежание симулянтов.

Жители Екатеринбурга города задаются вопросами о целесообразности изменений правилах выдачи больничных листов. Согласно новым правилам, те, кто переболел четыре раза за последние шесть месяцев, смогут получить больничный лист максимум на три дня.

Некоторые высказывают мнение, что подобные меры приведут к тому, что люди будут вынуждены работать недолеченными, что может привести к осложнениям и распространению инфекций. Другие считают, что это несправедливо по отношению к тем, кто регулярно платит взносы в Фонд социального страхования, но теперь столкнется с ограничениями на получение медицинской помощи, сообщает E1.RU.

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Однако часть екатеринбуржцев поддерживает нововведение, считая его способом борьбы с теми, кто злоупотребляет возможностью получения больничного листа без веских оснований. По мнению этих людей, новый порядок позволит отделить действительно больных от тех, кто использует больничный для отдыха.

Врачи также комментируют ситуацию, отмечая, что зачастую им сложно определить, действительно ли пациент болен, особенно когда речь идет о незначительных симптомах. В результате они предпочитают выдавать больничный лист, чтобы избежать возможных проблем с работодателем пациента.

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#Агата Королева#Общество#Болезнь#Врачи#Больничный лист#Здравоохранение#Медицинская помощь#Екатеринбург#Нововведения
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