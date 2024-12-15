На пункте выдачи Wildberries заметили странного сотрудника

Posted 15 декабря, 06:13
Published 15 декабря, 06:13
Modified 15 декабря, 06:15
Updated 15 декабря, 06:15
Молодой человек неверно оформил возврат товара, что привело к необоснованному списанию денег со счета клиента. Проблемы с сервисом становятся очевидными, когда работник перекладывает вину за ошибки на компанию и логистику.
Недавно на пункте выдачи онлайн-магазина Wildberries по адресу Сулимова, один из сотрудников, по словам местных жителей находящийся под влиянием каких-то веществ, допустил ряд ошибок при обслуживании покупателей. Несмотря на то, что алкогольных паров не ощущалось, поведение молодого человека вызывало сомнения: взгляд был затуманен, речь — невнятной, а движения — неуверенными, передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Один из случаев, который вызвал наибольшие вопросы, произошел с девушкой, отказавшейся от своего заказа. Она передала сотруднику товар, сообщив, что не планирует его выкупать. Однако вместо того чтобы оформить возврат, сотрудник отметил заказ как выданный, после чего с карты клиентки были списаны средства. Когда она выразила свое недовольство, сотрудник заявил, что это стандартная процедура, и деньги якобы вернутся позже.
Ранее житель Уральской столицы заказа в подарок супруге стайлер Dyson за 48 тысяч рублей, но вместо желаемого гаджета получил бутылку.