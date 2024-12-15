На пункте выдачи Wildberries заметили странного сотрудника

Один из случаев, который вызвал наибольшие вопросы, произошел с девушкой, отказавшейся от своего заказа. Она передала сотруднику товар, сообщив, что не планирует его выкупать. Однако вместо того чтобы оформить возврат, сотрудник отметил заказ как выданный, после чего с карты клиентки были списаны средства. Когда она выразила свое недовольство, сотрудник заявил, что это стандартная процедура, и деньги якобы вернутся позже.