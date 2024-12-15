На трассе Екатеринбурга разбился 28-летний молодой человек

Posted 15 декабря, 10:55
Published 15 декабря, 10:55
Modified 15 декабря, 10:57
Updated 15 декабря, 10:57
Молодой человек на Lada Granta, пренебрегая изменившимися погодными условиями, ехал на высокой скорости. В определенный момент его машину стало заносить. Водитель не смог справиться с управлением и угодил в кювет.
Машина перевернулась, а автомобилист не был пристегнут ремнями безопасности. Из-за последнего обстоятельства водитель вылетел из салона машины. Молодой человек получил множество травм, получив которые выжить было невозможно. Он скончался на месте ДТП, до того как приехала скорая.
Работники Госавтоинспекции незамедлительно приехали на место инцидента и выполнили все необходимые процессуальные действия. Для определения состояния водителя в момент аварии была назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее в Екатеринбурге произошла тяжелая авария на Металлургов, где пострадало 4 человека.