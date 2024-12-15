На трассе Екатеринбурга разбился 28-летний молодой человек

Машина перевернулась, а автомобилист не был пристегнут ремнями безопасности. Из-за последнего обстоятельства водитель вылетел из салона машины. Молодой человек получил множество травм, получив которые выжить было невозможно. Он скончался на месте ДТП, до того как приехала скорая.