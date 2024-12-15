Олег Майами и Светлана Грачева: от конфликта к неожиданному предложению

Posted 15 декабря, 08:40
Published 15 декабря, 08:40
Modified 15 декабря, 08:42
Updated 15 декабря, 08:42
Певец решил сделать шаг навстречу своей оппонентке. В своем аккаунте в социальных сетях Олег объявил, что Светлана выиграла в конкурсе «кто грациознее всех подкатит» и главный приз — поездка вдвоем в Таиланд.
Несмотря на шутливую манеру подачи информации со стороны Олега, его предложение вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков. Многие пользователи начали активно обсуждать эту новость, высказывая свои мнения относительно дальнейших действий рэпера.
Сам Олег, комментируя ситуацию, отметил, что, если все пойдет по плану, он сделает все возможное для того, чтобы Светлана не осталась без детей, намекая на возможные романтические отношения между ними. Тем не менее, сама Грачева не спешила принимать приглашение. Она заявила, что зимой предпочитает активный отдых, связанный с катанием на лыжах, чем отдых на пляже.
Олег решил провести опрос среди своих подписчиков, спрашивая их мнение о том, стоит ли ему отменить запланированную поездку в Таиланд ради совместного отдыха с правозащитницей на горнолыжном курорте. Результаты опроса оказались довольно интересными: 57% респондентов посчитали, что менять планы не стоит, тогда как 43% поддержали идею изменить маршрут поездки.
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