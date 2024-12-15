Олег Майами и Светлана Грачева: от конфликта к неожиданному предложению

Сам Олег, комментируя ситуацию, отметил, что, если все пойдет по плану, он сделает все возможное для того, чтобы Светлана не осталась без детей, намекая на возможные романтические отношения между ними. Тем не менее, сама Грачева не спешила принимать приглашение. Она заявила, что зимой предпочитает активный отдых, связанный с катанием на лыжах, чем отдых на пляже.