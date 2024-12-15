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Posted 15 декабря, 11:59

Published 15 декабря, 11:59

Modified 15 декабря, 12:01

Updated 15 декабря, 12:01

Глава Роспотребнадзора заявила о вспышках птичьего гриппа

Птичий грипп: угроза становится реальностью

15 декабря 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney.

Глава Роспотребнадзора заявила о вспышках птичьего гриппа

Глава Роспотребнадзора заявила о высоком риске вспышки птичьего гриппа среди людей, связывая это с учащением случаев заражения разными видами вируса. Заражение возможно при контакте с больными птицами или употреблении недоваренного мяса и сырых яиц.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с тревожным заявлением относительно высокого риска возникновения эпидемии птичьего гриппа среди людей. По ее словам, ситуация усугубляется участившимися случаями передачи вируса от птиц к человеку. Такие инциденты фиксируются практически каждую неделю в различных странах мира, сообщает Lenta.ru.

Попова отметила, что опасность заключается в высокой патогенности некоторых разновидностей вируса, способных переходить между видами. Таким образом, вирус может мутировать и адаптироваться к организму человека, что делает его еще более опасным.

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Заражение птичьим гриппом происходит преимущественно через контакт с инфицированными птицами или их биологическими выделениями, такими как слюна, слизь или фекалии. Также инфекция может передаться через употребление недостаточно термически обработанного мяса птицы или сырых яиц.

Птичий грипп представляет собой одну из наиболее опасных форм гриппа. Он способен вызывать тяжелые симптомы, такие как: температура выше 38 °С, насморк, першение и боль в горле, сухой кашель, слабость, ломота в суставах и головная боль. Грипп может даже приводить к смерти. В связи с этим специалисты призывают соблюдать меры предосторожности при обращении с домашней птицей и продуктами птицеводства.

Ранее почти 18 тысяч кузбассовцев заболели инфекциями за неделю.

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