Птичий грипп: угроза становится реальностью

Птичий грипп представляет собой одну из наиболее опасных форм гриппа. Он способен вызывать тяжелые симптомы, такие как: температура выше 38 °С, насморк, першение и боль в горле, сухой кашель, слабость, ломота в суставах и головная боль. Грипп может даже приводить к смерти. В связи с этим специалисты призывают соблюдать меры предосторожности при обращении с домашней птицей и продуктами птицеводства.