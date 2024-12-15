Рейд «Улица»: полиция Екатеринбурга задержала мигрантов и подростков

Кроме того, стражи порядка активно боролись с незаконным употреблением спиртного на людях, распространением наркотических веществ и нарушениями ПДД. В частности, были проведены мероприятия, направленные на работу с молодежью, находящейся на улице после 22 часов. В результате 6 несовершеннолетних были задержаны и переданы родителям. Для дальнейшего разбирательства к ситуации подключена служба ПНД.