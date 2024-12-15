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Posted 15 декабря, 04:14

Published 15 декабря, 04:14

Modified 15 декабря, 04:16

Updated 15 декабря, 04:16

Полиция Екатеринбурга задержала 4 нелегальных мигрантов и 6 подростков

Рейд «Улица»: полиция Екатеринбурга задержала мигрантов и подростков

15 декабря 2024, 04:14
Фото: Zloy_ekb.

Полиция Екатеринбурга задержала 4 нелегальных мигрантов и 6 подростков

13 декабря правоохранительные органы Екатеринбурга устроили рейд по улицам столицы Урала. Были проверены 78 иностранных граждан, 4 оказались нелегальными мигрантами. Также обратили внимание на подростков, гуляющих после 10 часов вечера.

В минувшую пятницу, 13 декабря, в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели масштабный профилактический рейд под названием «Улица». Основной целью мероприятия стало обеспечение правопорядка и контроль за выполнением миграционных норм Орджоникидзевского района.

В ходе рейда было проверено 78 иностранных граждан, четверо из которых оказались нарушителями миграционных норм. По каждому случаю были созданы соответствующие административные протоколы, сообщает «КП-Екатеринбург».

Фото: Zloy_ekb

Кроме того, стражи порядка активно боролись с незаконным употреблением спиртного на людях, распространением наркотических веществ и нарушениями ПДД. В частности, были проведены мероприятия, направленные на работу с молодежью, находящейся на улице после 22 часов. В результате 6 несовершеннолетних были задержаны и переданы родителям. Для дальнейшего разбирательства к ситуации подключена служба ПНД.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга отметили, что такие рейды станут регулярными, что позволит поддерживать общественный порядок и обеспечивать безопасность горожан.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Наркотики#Несовершеннолетние#Спиртное#Общественный порядок#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Административные протоколы#Нелегальные мигранты#Профилактический рейд
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