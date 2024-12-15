Рейд «Улица»: полиция Екатеринбурга задержала мигрантов и подростков

Posted 15 декабря, 04:14
Published 15 декабря, 04:14
Modified 15 декабря, 04:16
Updated 15 декабря, 04:16
В минувшую пятницу, 13 декабря, в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели масштабный профилактический рейд под названием «Улица». Основной целью мероприятия стало обеспечение правопорядка и контроль за выполнением миграционных норм Орджоникидзевского района.
В ходе рейда было проверено 78 иностранных граждан, четверо из которых оказались нарушителями миграционных норм. По каждому случаю были созданы соответствующие административные протоколы, сообщает «КП-Екатеринбург».
Кроме того, стражи порядка активно боролись с незаконным употреблением спиртного на людях, распространением наркотических веществ и нарушениями ПДД. В частности, были проведены мероприятия, направленные на работу с молодежью, находящейся на улице после 22 часов. В результате 6 несовершеннолетних были задержаны и переданы родителям. Для дальнейшего разбирательства к ситуации подключена служба ПНД.
В пресс-службе УМВД Екатеринбурга отметили, что такие рейды станут регулярными, что позволит поддерживать общественный порядок и обеспечивать безопасность горожан.