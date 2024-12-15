Спасатели Среднего Урала за сутки потушили 20 пожаров

Posted 15 декабря, 10:38
Published 15 декабря, 10:38
Modified 15 декабря, 10:40
Updated 15 декабря, 10:40
По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, 33% всех пожаров за последние сутки произошли именно из-за нарушений правил эксплуатации отопительных приборов.
Особенно уязвимыми оказались частные дома и бани, где несоблюдение элементарной пожарной безопасности привело к серьезным последствиям. Так, в поселке Каменка Сысертского городского округа произошел крупный пожар, охвативший площадь в 40 квадратных метров. Восемь спасателей боролись с огнем почти два с половиной часа, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени.
Не менее тревожная ситуация сложилась в таких населенных пунктах, как Кушва, Асбест, село Калиновское и Нижний Тагил. В некоторых случаях пожарным удавалось быстро локализовать огонь, как, например, в Кушве, где на тушение пожара потребовалось всего пять минут. Однако в других местах борьба с пламенем заняла значительно больше времени — так, в Асбесте на ликвидацию огня ушло целых полчаса.
По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, 33% всех пожаров за последние сутки произошли именно из-за нарушений правил эксплуатации отопительных приборов.
Специалисты подчеркивают, что подобные происшествия являются прямым следствием нарушения владельцами помещений правил безопасного использования печей. Неправильная установка, недостаточная изоляция дымоходов, а также эксплуатация неисправных устройств могут привести к трагическим последствиям.
13 декабря в Нижнем Тагиле произошел крупный лесной пожар совсем рядом с населенным пунктом.