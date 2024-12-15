Спасатели Среднего Урала за сутки потушили 20 пожаров

Не менее тревожная ситуация сложилась в таких населенных пунктах, как Кушва, Асбест, село Калиновское и Нижний Тагил. В некоторых случаях пожарным удавалось быстро локализовать огонь, как, например, в Кушве, где на тушение пожара потребовалось всего пять минут. Однако в других местах борьба с пламенем заняла значительно больше времени — так, в Асбесте на ликвидацию огня ушло целых полчаса.