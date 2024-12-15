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Posted 15 декабря, 10:38

Published 15 декабря, 10:38

Modified 15 декабря, 10:40

Updated 15 декабря, 10:40

Неправильное использование печей стало причиной большинства пожаров на Урале

Спасатели Среднего Урала за сутки потушили 20 пожаров

15 декабря 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney.

Неправильное использование печей стало причиной большинства пожаров на Урале

За прошедшие сутки на Среднем Урале произошло 20 пожаров, большинство из которых были вызваны нарушением правил эксплуатации печей. Спасателям удалось оперативно справиться с чрезвычайными ситуациями, однако многие инциденты могли бы быть предотвращены при соблюдении техники безопасности.

По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, 33% всех пожаров за последние сутки произошли именно из-за нарушений правил эксплуатации отопительных приборов.

Особенно уязвимыми оказались частные дома и бани, где несоблюдение элементарной пожарной безопасности привело к серьезным последствиям. Так, в поселке Каменка Сысертского городского округа произошел крупный пожар, охвативший площадь в 40 квадратных метров. Восемь спасателей боролись с огнем почти два с половиной часа, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени.

Не менее тревожная ситуация сложилась в таких населенных пунктах, как Кушва, Асбест, село Калиновское и Нижний Тагил. В некоторых случаях пожарным удавалось быстро локализовать огонь, как, например, в Кушве, где на тушение пожара потребовалось всего пять минут. Однако в других местах борьба с пламенем заняла значительно больше времени — так, в Асбесте на ликвидацию огня ушло целых полчаса.

По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, 33% всех пожаров за последние сутки произошли именно из-за нарушений правил эксплуатации отопительных приборов.

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Специалисты подчеркивают, что подобные происшествия являются прямым следствием нарушения владельцами помещений правил безопасного использования печей. Неправильная установка, недостаточная изоляция дымоходов, а также эксплуатация неисправных устройств могут привести к трагическим последствиям.

13 декабря в Нижнем Тагиле произошел крупный лесной пожар совсем рядом с населенным пунктом.

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