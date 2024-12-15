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Posted 15 декабря, 08:30

Published 15 декабря, 08:30

Modified 15 декабря, 08:32

Updated 15 декабря, 08:32

Стал жертвой обмана: в Екатеринбурге задержали мужчину поджегшего военкомат

Стал жертвой обмана: в Екатеринбурге задержали мужчину поджегшего военкомат

15 декабря 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney.
В уральской столице поймали человека, подозреваемого в поджоге военкомата. Как рассказал сам мужчина, его обвели вокруг пальца мошенники, которые обманом вынудили его перевести три миллиона рублей.

На допросе подозреваемый, который сообщил полиции, что ему позвонил неизвестный, выдающий себя за оперативником федеральной службы безопасности, и сказал, что можно отомстить тем, кого он считал обманщиками, работающими в Свердловском военкомате. Способом достижения цели был выбран поджог.

Пиромана ждет уголовное наказание за то, что он чуть не сжег здание в котором находится военкомат, такое преступление квалифицируется как теракт. Сейчас следствие проводит проверку и выясняет все детали произошедшего.

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В прошлом году житель Новоуралська получил 18 лет лишения тюрьмы, также за попытку поджога военкомата.

18 лет лишения свободы за попытку поджога военкомата получил житель Новоуральска
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