Стал жертвой обмана: в Екатеринбурге задержали мужчину поджегшего военкомат

Posted 15 декабря, 08:30
Published 15 декабря, 08:30
Modified 15 декабря, 08:32
Updated 15 декабря, 08:32
На допросе подозреваемый, который сообщил полиции, что ему позвонил неизвестный, выдающий себя за оперативником федеральной службы безопасности, и сказал, что можно отомстить тем, кого он считал обманщиками, работающими в Свердловском военкомате. Способом достижения цели был выбран поджог.
Пиромана ждет уголовное наказание за то, что он чуть не сжег здание в котором находится военкомат, такое преступление квалифицируется как теракт. Сейчас следствие проводит проверку и выясняет все детали произошедшего.
В прошлом году житель Новоуралська получил 18 лет лишения тюрьмы, также за попытку поджога военкомата.