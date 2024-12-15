Стал жертвой обмана: в Екатеринбурге задержали мужчину поджегшего военкомат

На допросе подозреваемый, который сообщил полиции, что ему позвонил неизвестный, выдающий себя за оперативником федеральной службы безопасности, и сказал, что можно отомстить тем, кого он считал обманщиками, работающими в Свердловском военкомате. Способом достижения цели был выбран поджог.