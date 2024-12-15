Суровая реальность Нового года: в Екатеринбурге резко выросли цены на аренду жилья

Если же вы собираетесь в Москву, то будьте готовы отдать за квартиру у Садового кольца 10 тысяч рублей. Если же ваш выбор пал на культурную столицу России, Санкт-Петербург, то стоимость составит 8-9 тысяч рублей. Гораздо дешевле встретить праздник в Челябинске, там вы сможете снять жилье всего за 3700 р.