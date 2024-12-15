Суровая реальность Нового года: в Екатеринбурге резко выросли цены на аренду жилья

Posted 15 декабря, 13:57
Published 15 декабря, 13:57
Modified 15 декабря, 13:59
Updated 15 декабря, 13:59
Многие жители страны Новый год встречают не в родном городе, предпочитая отправиться в Москву, Санкт-Петербург и другие точки страны. Тагильчане также могут задуматься о том, чтобы провести праздничную ночь в столице Среднего Урала. Но стоит учесть, что перед Новым годом цена на аренду жилья значительно возрастает.
В Екатеринбурге стоимость посуточной аренды жилья в период новогодних праздников может доходить до 5000 рублей. Рост стоимости обусловлен повышенным спросом и ограниченным количеством доступных вариантов аренды в праздничные дни, сообщает URA.RU.
Если же вы собираетесь в Москву, то будьте готовы отдать за квартиру у Садового кольца 10 тысяч рублей. Если же ваш выбор пал на культурную столицу России, Санкт-Петербург, то стоимость составит 8-9 тысяч рублей. Гораздо дешевле встретить праздник в Челябинске, там вы сможете снять жилье всего за 3700 р.
Ранее выяснилось, что Москва, Казань и Санкт-Петербург оказались в топе городов, где арендовали квартиры на Новогодние праздники.