Циклон Yara принесет резкие изменения погоды в Екатеринбург

Posted 15 декабря, 09:55
Published 15 декабря, 09:55
Modified 15 декабря, 09:57
Updated 15 декабря, 09:57
На Урал надвигается циклон под названием Yara, который станет причиной значительных изменений в погоде Екатеринбурга. Начавшаяся неделя начнется с заметного повышения температуры воздуха, что станет контрастом после прошедших морозных дней. Это изменение вызвано теплым фронтом, связанным с циклоном Yara.
Воскресенье, 15 декабря, является одним из самых холодных в текущем зимнем сезоне. Ночные температуры в Свердловской области опустились до минус 20 градусов, а в самом Екатеринбурге столбик термометра показал минус 16 градусов. Днем морозная погода сохраняется, температура останется около минус 14 градусов.
Однако уже в понедельник 16 декабря, ситуация изменится. Ожидается стремительное потепление: всего за несколько часов температура поднимется от ночных минус 17 градусов до дневных минус 6. При этом пройдет небольшой снег. К следующему дню, ко вторнику, потепление усилится еще на пару градусов, при этом снегопад продолжит идти.
Согласно предварительным прогнозам Алексея Пулина, автора telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в уральской столице с понедельника до четверга температура воздуха будет колебаться в пределах минус 6 градусов. Однако уже в пятницу вновь ожидается резкое похолодание: ночью температура может опуститься до минус 14 градусов, а днем — до минус 12.
Ранее метеорологи рассказали, почему в Свердловской области в декабре так мало снега.