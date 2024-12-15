Циклон Yara принесет резкие изменения погоды в Екатеринбург

Однако уже в понедельник 16 декабря, ситуация изменится. Ожидается стремительное потепление: всего за несколько часов температура поднимется от ночных минус 17 градусов до дневных минус 6. При этом пройдет небольшой снег. К следующему дню, ко вторнику, потепление усилится еще на пару градусов, при этом снегопад продолжит идти.