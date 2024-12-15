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Posted 15 декабря, 09:55

Published 15 декабря, 09:55

Modified 15 декабря, 09:57

Updated 15 декабря, 09:57

Екатеринбург готовится к температурным качелям из-за циклона Yara

Циклон Yara принесет резкие изменения погоды в Екатеринбург

15 декабря 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбург готовится к температурным качелям из-за циклона Yara

Начало недели в Екатеринбурге ознаменуется резким изменением погодных условий: после сильных морозов придет значительное потепление, связанное с приближением циклона Yara. Этот погодный фронт обещает не только повышение температуры, но и снегопады, а затем новый виток похолодания к концу недели.

На Урал надвигается циклон под названием Yara, который станет причиной значительных изменений в погоде Екатеринбурга. Начавшаяся неделя начнется с заметного повышения температуры воздуха, что станет контрастом после прошедших морозных дней. Это изменение вызвано теплым фронтом, связанным с циклоном Yara.

Воскресенье, 15 декабря, является одним из самых холодных в текущем зимнем сезоне. Ночные температуры в Свердловской области опустились до минус 20 градусов, а в самом Екатеринбурге столбик термометра показал минус 16 градусов. Днем морозная погода сохраняется, температура останется около минус 14 градусов.

Однако уже в понедельник 16 декабря, ситуация изменится. Ожидается стремительное потепление: всего за несколько часов температура поднимется от ночных минус 17 градусов до дневных минус 6. При этом пройдет небольшой снег. К следующему дню, ко вторнику, потепление усилится еще на пару градусов, при этом снегопад продолжит идти.

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Согласно предварительным прогнозам Алексея Пулина, автора telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в уральской столице с понедельника до четверга температура воздуха будет колебаться в пределах минус 6 градусов. Однако уже в пятницу вновь ожидается резкое похолодание: ночью температура может опуститься до минус 14 градусов, а днем — до минус 12.

Ранее метеорологи рассказали, почему в Свердловской области в декабре так мало снега.

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