В Екатеринбурге произошла тяжелая на Металлургов: четверо пострадавших

Posted 15 декабря, 10:39
Published 15 декабря, 10:39
Modified 15 декабря, 10:41
Updated 15 декабря, 10:41
14 декабря в 17 часов на перекрестке улиц Металлургов и Рабочих города Екатеринбурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, виновницей аварии стала 63-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки «ВАЗ-2114». Водитель, несмотря на установленный дорожный знак, который разрешал движение только прямо и направо, решила совершить левый поворот, что привело к столкновению с иномаркой Changan, следовавшей со стороны Московского тракта.
В результате столкновения серьезные повреждения получили обе машины. Из числа пострадавших трое человек находились в автомобиле Changan, а еще одна пострадавшая — пассажирка отечественной легковушки. Все они были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По словам представителей больницы, состояние пострадавших оценивается как стабильное, но требуется дополнительное обследование и лечение.
Следует отметить, что у женщины, ставшей причиной аварии, стаж вождения составляет 28 лет. Однако, несмотря на такой значительный опыт, она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения. Всего на ее счету зафиксировано 11 случаев несоблюдения ПДД.
По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол. Также ведется дополнительная проверка всех обстоятельств случившегося. Оба водителя в момент аварии находились в трезвом состоянии, что исключает возможность влияния алкоголя на их поведение за рулем.
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