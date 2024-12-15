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Posted 15 декабря, 10:39

Published 15 декабря, 10:39

Modified 15 декабря, 10:41

Updated 15 декабря, 10:41

ДТП с участием ВАЗ-2114 произошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла тяжелая на Металлургов: четверо пострадавших

15 декабря 2024, 10:39

ДТП с участием ВАЗ-2114 произошла в Екатеринбурге

На перекрестке улиц Металлургов и Рабочих в Екатеринбурге произошла серьезная авария, в которой пострадали четыре человека. Причиной инцидента стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля «ВАЗ-2114».

14 декабря в 17 часов на перекрестке улиц Металлургов и Рабочих города Екатеринбурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, виновницей аварии стала 63-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки «ВАЗ-2114». Водитель, несмотря на установленный дорожный знак, который разрешал движение только прямо и направо, решила совершить левый поворот, что привело к столкновению с иномаркой Changan, следовавшей со стороны Московского тракта.

В результате столкновения серьезные повреждения получили обе машины. Из числа пострадавших трое человек находились в автомобиле Changan, а еще одна пострадавшая — пассажирка отечественной легковушки. Все они были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По словам представителей больницы, состояние пострадавших оценивается как стабильное, но требуется дополнительное обследование и лечение.

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Следует отметить, что у женщины, ставшей причиной аварии, стаж вождения составляет 28 лет. Однако, несмотря на такой значительный опыт, она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения. Всего на ее счету зафиксировано 11 случаев несоблюдения ПДД.

По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол. Также ведется дополнительная проверка всех обстоятельств случившегося. Оба водителя в момент аварии находились в трезвом состоянии, что исключает возможность влияния алкоголя на их поведение за рулем.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП на перекрестке улиц Пархоменко и Победы.

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