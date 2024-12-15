В Екатеринбурге произошла тяжелая на Металлургов: четверо пострадавших

14 декабря в 17 часов на перекрестке улиц Металлургов и Рабочих города Екатеринбурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, виновницей аварии стала 63-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки «ВАЗ-2114». Водитель, несмотря на установленный дорожный знак, который разрешал движение только прямо и направо, решила совершить левый поворот, что привело к столкновению с иномаркой Changan, следовавшей со стороны Московского тракта.