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Posted 15 декабря, 13:01

Published 15 декабря, 13:01

Modified 15 декабря, 13:03

Updated 15 декабря, 13:03

Выпившая екатеринбурженка разбила арендованный автомобиль

Выпившая екатеринбурженка разбила арендованный автомобиль

15 декабря 2024, 13:01
Фото: 1MI.
Женщина из Екатеринбурга, двигаясь по кольцевой дороге, попала в кювет на машине, которую взяла в каршеринг. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Субботним вечером 15 декабря жительница Екатеринбурга воспользовалась известным сервисом, предоставляющим в аренду автомобили.

Выбор пал на иномарку Volswagen Polo. Женщина со своим знакомым отправились в дорогу. Двигаясь по ЕКАДу, автоледи не смогла удержать автомобиль на дороге и съехала в кювет, сообщает URA.RU.

Стало известно, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения, как и ее попутчик. Оба получили повреждения: у них были травмы головы.

Ранее на трассе Екатеринбурга разбился 28-летний молодой человек, он также улетел в кювет.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#ДТП#Алкогольное опьянение#ЕКАД#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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