Выпившая екатеринбурженка разбила арендованный автомобиль

Posted 15 декабря, 13:01
Published 15 декабря, 13:01
Modified 15 декабря, 13:03
Updated 15 декабря, 13:03
Субботним вечером 15 декабря жительница Екатеринбурга воспользовалась известным сервисом, предоставляющим в аренду автомобили.
Выбор пал на иномарку Volswagen Polo. Женщина со своим знакомым отправились в дорогу. Двигаясь по ЕКАДу, автоледи не смогла удержать автомобиль на дороге и съехала в кювет, сообщает URA.RU.
Стало известно, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения, как и ее попутчик. Оба получили повреждения: у них были травмы головы.
Ранее на трассе Екатеринбурга разбился 28-летний молодой человек, он также улетел в кювет.