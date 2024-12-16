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Posted 16 декабря, 15:39

Published 16 декабря, 15:39

Modified 16 декабря, 17:14

Updated 16 декабря, 17:14

В Екатеринбурге сгорела только что купленная Mazda

500 тысяч сгорели за минуты: в Екатеринбурге вспыхнула только что купленная Mazda

16 декабря 2024, 15:39
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге сгорела только что купленная Mazda

На Уралмаше в Екатеринбурге вспыхнула иномарка, которую владелец только что забрал из салона. Все попытки потушить ее оказались безуспешными.

Мужчина только что забрал машину у перекупщиков, заплатив за «ласточку» 500 тысяч рублей. Но до дома он так и не доехал, пишет Ural Mash.

В районе Уралмаша в иномарке начался пожар. Владелец пытался сбить пламя с помощью огнетушителя, но неудачно. Как прокомментировали очевидцы, он не стал смотреть, как горит автомобиль, и ушел с места происшествия. Предварительно, во время пожара никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге в один день сгорели сразу две машины — у одной выгорел салон, а у другой облезла краска.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Автомобиль#Иномарка#Уралмаш#Екатеринбург#Владелец автомобиля
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