500 тысяч сгорели за минуты: в Екатеринбурге вспыхнула только что купленная Mazda

В районе Уралмаша в иномарке начался пожар. Владелец пытался сбить пламя с помощью огнетушителя, но неудачно. Как прокомментировали очевидцы, он не стал смотреть, как горит автомобиль, и ушел с места происшествия. Предварительно, во время пожара никто не пострадал.