500 тысяч сгорели за минуты: в Екатеринбурге вспыхнула только что купленная Mazda

Posted 16 декабря, 15:39
Published 16 декабря, 15:39
Modified 16 декабря, 17:14
Updated 16 декабря, 17:14
Мужчина только что забрал машину у перекупщиков, заплатив за «ласточку» 500 тысяч рублей. Но до дома он так и не доехал, пишет Ural Mash.
В районе Уралмаша в иномарке начался пожар. Владелец пытался сбить пламя с помощью огнетушителя, но неудачно. Как прокомментировали очевидцы, он не стал смотреть, как горит автомобиль, и ушел с места происшествия. Предварительно, во время пожара никто не пострадал.
Ранее в Екатеринбурге в один день сгорели сразу две машины — у одной выгорел салон, а у другой облезла краска.