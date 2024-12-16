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Posted 16 декабря, 11:53

Published 16 декабря, 11:53

Modified 16 декабря, 11:55

Updated 16 декабря, 11:55

Банде, которая довела до суицида студента из Екатеринбурга, обновили приговоры

Банде, которая довела до суицида студента из Екатеринбурга, обновили приговоры

16 декабря 2024, 11:53
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге суд вынес приговоры участникам банды, которые признаны виновными в доведении до суицида 19-летнего студента. Ранее уголовное дело было отправлено на пересмотр.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес новые приговоры участникам банды, которые в 2023 году были приговорены к срокам за доведение до самоубийства 19-летнего студента.

Троих фигурантов признали виновными в вымогательстве, грабеже, краже и доведении до суицида. Также осужденные похитили имущество у еще двоих граждан.

16 декабря суд вынес приговоры, признав доказательную базу убедительной. Эльнара Абзалова получила 10 с половиной лет колонии, Елизавета Овчинникова — 9,5 лет тюрьмы, а Даниил Пономарев проведет в местах заключения 8 лет.

Ранее участники банды получили другие уголовные сроки в колониях общего режима.

#Александра Никитская#Общество#Суд#Уголовное дело#Приговор#Преступление#Банда#Екатеринбург
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