Банде, которая довела до суицида студента из Екатеринбурга, обновили приговоры

Posted 16 декабря, 11:53
Published 16 декабря, 11:53
Modified 16 декабря, 11:55
Updated 16 декабря, 11:55
Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес новые приговоры участникам банды, которые в 2023 году были приговорены к срокам за доведение до самоубийства 19-летнего студента.
Троих фигурантов признали виновными в вымогательстве, грабеже, краже и доведении до суицида. Также осужденные похитили имущество у еще двоих граждан.
16 декабря суд вынес приговоры, признав доказательную базу убедительной. Эльнара Абзалова получила 10 с половиной лет колонии, Елизавета Овчинникова — 9,5 лет тюрьмы, а Даниил Пономарев проведет в местах заключения 8 лет.
Ранее участники банды получили другие уголовные сроки в колониях общего режима.