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Posted 16 декабря, 16:06

Published 16 декабря, 16:06

Modified 16 декабря, 16:08

Updated 16 декабря, 16:08

Без спешки и суеты: какие продукты к Новому году лучше купить заранее

Без спешки и суеты: какие продукты к Новому году лучше купить заранее

16 декабря 2024, 16:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Подготовка к Новому году всегда сопровождается радостным ожиданием и… головной болью. Что из продуктов купить, чтобы праздничный стол поразил гостей разнообразием? А главное, какие продукты в середине декабря пора приобретать, а с какими стоит повременить? Ловите советы опытных кулинаров.

Продукты, которые можно покупать заранее

  • Консервы и замороженные продукты: пельмени и вареники, замороженные овощи и фрукты, тушенка и консервы.
  • Напитки: шампанское, вино, крепкий алкоголь, безалкогольные напитки с длительным сроком годности.
  • Бакалея: макароны, рис, мука и сахар.
  • Специи и приправы могут ждать своего звездного часа хоть целый год, так что их точно можно покупать заблаговременно.
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Эти продукты имеют длительный срок хранения и не потеряют своих свойств к моменту праздника.

Продукты, которые покупать рано

  • Свежие овощи и фрукты: только самые стойкие, вроде картофеля и моркови, можно прикупать заранее. Остальное лучше оставить на последние дни, чтобы не испортились.
  • Свежая зелень: базилик, укроп и петрушка быстро вянут.
  • Молочные продукты: йогурты и свежие сыры стоит приобретать ближе к дате, так как они имеют короткий срок годности.
  • Мясные изделия стоит покупать ближе к праздникам, чтобы они были свежими и сочными.
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Секреты разумного планирования

Планируйте меню заранее — возможно, это звучит как «старый добрый совет», но знание того, что именно и в каком количестве вы хотите готовить, сильно облегчает жизнь.

Вариант меню «на глазок», который так часто популярен среди хозяек, подводит в самый ответственный момент. В нужный момент не оказывается под рукой зеленого горошка или случается так, что гости уже на пороге, а приготовление еще в самом разгаре, — отмечают кулинары портала «Шефмаркет».

Кроме того, присматривайтесь к спецпредложениям и акциями — перед новым годом магазины часто предлагают хорошие скидки.

Ранее эксперты рассказали, как сварить свеклу за 15 минут.

Источник: chefmarket.ru.

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