Без спешки и суеты: какие продукты к Новому году лучше купить заранее

Posted 16 декабря, 16:06
Published 16 декабря, 16:06
Modified 16 декабря, 16:08
Updated 16 декабря, 16:08
Эти продукты имеют длительный срок хранения и не потеряют своих свойств к моменту праздника.
Планируйте меню заранее — возможно, это звучит как «старый добрый совет», но знание того, что именно и в каком количестве вы хотите готовить, сильно облегчает жизнь.
Вариант меню «на глазок», который так часто популярен среди хозяек, подводит в самый ответственный момент. В нужный момент не оказывается под рукой зеленого горошка или случается так, что гости уже на пороге, а приготовление еще в самом разгаре, — отмечают кулинары портала «Шефмаркет».
Кроме того, присматривайтесь к спецпредложениям и акциями — перед новым годом магазины часто предлагают хорошие скидки.
Ранее эксперты рассказали, как сварить свеклу за 15 минут.
Источник: chefmarket.ru.