Без спешки и суеты: какие продукты к Новому году лучше купить заранее

Сюжет Новый год

Подготовка к Новому году всегда сопровождается радостным ожиданием и… головной болью. Что из продуктов купить, чтобы праздничный стол поразил гостей разнообразием? А главное, какие продукты в середине декабря пора приобретать, а с какими стоит повременить? Ловите советы опытных кулинаров.