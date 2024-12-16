Безбашенный зацепер, террористы из Тагила, реки кипятка и возвращение с того света

Posted 16 декабря, 17:12
Published 16 декабря, 17:12
Modified 16 декабря, 17:14
Updated 16 декабря, 17:14
Полицейские из Нижнего Тагила задержали 13-летнего подростка, который ехал на поезде из Екатеринбурга снаружи. Юного зацепера заметили на станции Гать. Выяснилось, что на экстремальный поступок мальчик решился из-за скуки. Он живет в благополучной семье и ранее склонности к сумасбродным поступкам за ним не замечали.
В Коломне Московской области задержаны двое молодых тагильчан, которых подозревают в попытке совершения теракта. Подельники должны были подорвать автомобиль гендиректора одного из ведущих оборонных предприятий России. Их взяли с поличным, когда они устанавливали взрывное устройство.
В Верхней Салде из-за прорыва трубы по улицам города текли реки кипятка. Коммунальная авария случилась на улице Воронова. Такое же происшествие было зафиксировано и в Екатеринбурге — здесь в результате прорыва пострадали два человека, 8-летняя девочка и 18-летний парень.
Врачи из Асбеста буквально вытащили с того света 56-летнего жителя Сухого Лога, который перенес инфаркт. После операции по восстановлению проходимости сосуда у мужчины начались осложнения: медики боролись за жизнь пациента и семь раз запускали его сердце.
Начавшаяся рабочая неделя будет относительно теплой. Температура воздуха в Свердловской области в понедельник, 16 декабря, поднялась до -3 градусов. Однако к пятнице, 20 декабря, в регионе снова похолодает и в выходных свердловчан ждет морозная погода.