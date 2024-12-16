Безбашенный зацепер, террористы из Тагила, реки кипятка и возвращение с того света

Полицейские из Нижнего Тагила задержали 13-летнего подростка, который ехал на поезде из Екатеринбурга снаружи. Юного зацепера заметили на станции Гать. Выяснилось, что на экстремальный поступок мальчик решился из-за скуки. Он живет в благополучной семье и ранее склонности к сумасбродным поступкам за ним не замечали.