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Posted 16 декабря, 17:12

Published 16 декабря, 17:12

Modified 16 декабря, 17:14

Updated 16 декабря, 17:14

Безбашенный зацепер, террористы из Тагила, реки кипятка и возвращение с того света

Безбашенный зацепер, террористы из Тагила, реки кипятка и возвращение с того света

16 декабря 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Подросток-зацепер ехал на поезде из Екатеринбурга в Тагил. В Подмосковье задержаны двое тагильчан, которых подозревают в терроризме. В Верхней Салде и Екатеринбурге текли реки кипятка. Врачи из Асбеста 7 раз запускали сердце пациента после инфаркта. В Свердловскую область придет оттепель.

Полицейские из Нижнего Тагила задержали 13-летнего подростка, который ехал на поезде из Екатеринбурга снаружи. Юного зацепера заметили на станции Гать. Выяснилось, что на экстремальный поступок мальчик решился из-за скуки. Он живет в благополучной семье и ранее склонности к сумасбродным поступкам за ним не замечали.

Подросток из Екатеринбурга ехал зацепером на поезде до Нижнего Тагила
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В Коломне Московской области задержаны двое молодых тагильчан, которых подозревают в попытке совершения теракта. Подельники должны были подорвать автомобиль гендиректора одного из ведущих оборонных предприятий России. Их взяли с поличным, когда они устанавливали взрывное устройство.

В Подмосковье задержали двоих жителей Нижнего Тагила, планировавших теракт
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В Верхней Салде из-за прорыва трубы по улицам города текли реки кипятка. Коммунальная авария случилась на улице Воронова. Такое же происшествие было зафиксировано и в Екатеринбурге — здесь в результате прорыва пострадали два человека, 8-летняя девочка и 18-летний парень.

Два человека обварились кипятком на улице Шефской в Екатеринбурге из-за прорыва трубы
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Врачи из Асбеста буквально вытащили с того света 56-летнего жителя Сухого Лога, который перенес инфаркт. После операции по восстановлению проходимости сосуда у мужчины начались осложнения: медики боролись за жизнь пациента и семь раз запускали его сердце.

В Свердловской области врачи 7 раз заводили останавливающееся сердце пациента
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Начавшаяся рабочая неделя будет относительно теплой. Температура воздуха в Свердловской области в понедельник, 16 декабря, поднялась до -3 градусов. Однако к пятнице, 20 декабря, в регионе снова похолодает и в выходных свердловчан ждет морозная погода.

После морозов в Свердловскую область придет потепление
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