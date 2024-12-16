Депутат Госдумы Альшевских требует начать ремонт в Доме офицеров в Екатеринбурге

Posted 16 декабря, 16:23
Published 16 декабря, 16:23
Modified 16 декабря, 16:25
Updated 16 декабря, 16:25
Дом офицеров в Екатеринбурге, построенный в 1941 году, признан объектом культурного наследия. Еще летом прошлого года Арбитражный суд региона постановил, что в историческом здании требуется начать ремонтные работы, однако к ним не приступали.
В ситуацию решил вмешаться депутат ГД Андрей Альшевских, который написал заявление в военную прокуратуру. Здание ветшает, ОКН, по данным суда, оно находится в ненадлежащем виде.
На сайте ОДО сказано, что во время ВОВ во дворце проводились мероприятия, направленные на патриотическое воспитание военных.
После войны во Дворце был создан музей с сотнями интересных экспонатов. Сейчас здесь проводится множество мероприятий, но здание требует срочной реставрации.
Пока к спасению достопримечательности не приступали, — возмутился парламентарий в своих социальных сетях. — Пора бить тревогу.
Ранее губернатор Свердловской области во время Евгений Куйвашев заявил, что в будущем году в Екатеринбурге планируется начать ремонт в зданиях Городка чекистов.