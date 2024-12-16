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Posted 16 декабря, 16:23

Published 16 декабря, 16:23

Modified 16 декабря, 16:25

Updated 16 декабря, 16:25

Депутат Госдумы Альшевских требует начать ремонт в Доме офицеров в Екатеринбурге

Депутат Госдумы Альшевских требует начать ремонт в Доме офицеров в Екатеринбурге

16 декабря 2024, 16:23
Фото: 1MI.
Депутат ГД Андрей Альшевских требует ремонта Дома офицеров в Екатеринбурге, признанного объектом культурного наследия. Парламентарий написал заявление в военную прокуратуру.

Дом офицеров в Екатеринбурге, построенный в 1941 году, признан объектом культурного наследия. Еще летом прошлого года Арбитражный суд региона постановил, что в историческом здании требуется начать ремонтные работы, однако к ним не приступали.

В ситуацию решил вмешаться депутат ГД Андрей Альшевских, который написал заявление в военную прокуратуру. Здание ветшает, ОКН, по данным суда, оно находится в ненадлежащем виде.

На сайте ОДО сказано, что во время ВОВ во дворце проводились мероприятия, направленные на патриотическое воспитание военных.

После войны во Дворце был создан музей с сотнями интересных экспонатов. Сейчас здесь проводится множество мероприятий, но здание требует срочной реставрации.

Пока к спасению достопримечательности не приступали, — возмутился парламентарий в своих социальных сетях. — Пора бить тревогу.

Ранее губернатор Свердловской области во время Евгений Куйвашев заявил, что в будущем году в Екатеринбурге планируется начать ремонт в зданиях Городка чекистов.

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#Александра Никитская#Общество#Культура#Реставрация#Ремонт#Екатеринбург#Объект культурного наследия
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