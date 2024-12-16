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Posted 16 декабря, 06:36

Published 16 декабря, 06:36

Modified 16 декабря, 06:36

Updated 16 декабря, 06:36

Дети в деревне в Свердловской области не могут попасть в школу из-за поломки автобуса

Дети в деревне в Свердловской области не могут попасть в школу из-за поломки автобуса

16 декабря 2024, 06:36
Фото: 1MI.
Школьники, живущие в деревне Филина в Свердловской области, не могут уехать в школу из-за того, что сломался школьный автобус.

Других способов добраться до учреждения, которое находится в другом населенном пункте, у детей нет. Известно, что единственный транспорт, принадлежащий школе, периодически ломается в последние два года, рассказали в пресс-службе регионального СК.

По словам жителей деревни, дети сейчас на домашнем обучении. Из-за невозможности доехать до школы у учеников возникают трудности во время подготовки к экзаменам. Местные жители неоднократно жаловались, однако ситуация не улучшается.

В связи с этим свердловчане обратились к главе Следкома Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства поручил доложить о ходе проверки.

Напомним, ученик одной из школ Екатеринбурга сообщил о бомбе, чтобы не писать контрольную работу.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Школьники#Школа#Образование#Обращение#Жалобы#Деревня#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#СК#Школьный автобус
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