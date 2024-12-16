Дети в деревне в Свердловской области не могут попасть в школу из-за поломки автобуса

Posted 16 декабря, 06:36
Published 16 декабря, 06:36
Modified 16 декабря, 06:36
Updated 16 декабря, 06:36
Других способов добраться до учреждения, которое находится в другом населенном пункте, у детей нет. Известно, что единственный транспорт, принадлежащий школе, периодически ломается в последние два года, рассказали в пресс-службе регионального СК.
По словам жителей деревни, дети сейчас на домашнем обучении. Из-за невозможности доехать до школы у учеников возникают трудности во время подготовки к экзаменам. Местные жители неоднократно жаловались, однако ситуация не улучшается.
В связи с этим свердловчане обратились к главе Следкома Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства поручил доложить о ходе проверки.
Напомним, ученик одной из школ Екатеринбурга сообщил о бомбе, чтобы не писать контрольную работу.