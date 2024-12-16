Дмитрий Медведев: ЕР должна повысить качество агитационно-пропагандистской работы

Posted 16 декабря, 07:35
Published 16 декабря, 07:35
Modified 16 декабря, 07:35
Updated 16 декабря, 07:35
Открывая пленарное заседание, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что партия играет ключевую роль как лидер, который работает в интересах государства, особенно в отношении поддержки участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), пишет mkset.ru.
Одной из приоритетных задач «Единой России» станет комплексная системная помощь военнослужащим и их семьям. В народной программе партии были представлены 13 новых инициатив, касающихся профессиональной переподготовки, медицинской реабилитации и социальной адаптации участников военной спецоперации.
Как отметил Владимир Путин, буквально с первых дней СВО «Единая Россия» оказывает поддержку военнослужащим, предлагая важные законодательные инициативы для формирования правовых и социальных гарантий для них и их семей. Партия также участвует в восстановлении освобожденных территорий, собирает и доставляет помощь мирным жителям и поддерживает ветеранов в их профессиональной реализации в гражданских профессиях, общественной и политической жизни.
Президент акцентировал внимание на необходимости подготовки квалифицированных специалистов, заявив, что федеральный проект «Время героев» будет реализован на уровне регионов. Участники СВО, удостоенные звания Героя России, вошли в состав высшего и генерального советов партии.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил об увеличении количества инициатив в народной программе на 39 новых предложений. Эти инициативы охватывают социальные меры, строительство учебных заведений, развитие инфраструктуры и поддержку материнства. Таким образом, общее количество инициатив достигло 389. Кроме того, Медведев выступил с поручением подготовить публичный отчет о народной программе и завершить ее реализацию в следующем году.
Он также отметил, что партия уже начала подготовку к выборам 2026 года. Медведев акцентировал внимание на том, что «Единая Россия» должна улучшить качество своей агитационно-пропагандистской деятельности: подготовить партийных спикеров, которые будут непосредственно взаимодействовать с избирателями и выступать перед широкой аудиторией, включая молодежь и пожилых людей.
Владимир Якушев, избранный секретарем генерального совета «Единой России» на съезде, назвал основополагающими задачи, поставленные главой государства. Он заявил, что это программа партии в действии на ближайшие годы. «Единая Россия» должна стремиться к тому, чтобы за нее голосовали не только как за партию власти, но и как за партию людей, сообщается на сайте ER.RU.
Также стоит напомнить, что следующий год в России будет объявлен Годом муниципального депутата. Партия продолжит усиливать взаимодействие с гражданами через первичные отделения.