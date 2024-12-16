Дмитрий Медведев: ЕР должна повысить качество агитационно-пропагандистской работы

Владимир Якушев, избранный секретарем генерального совета «Единой России» на съезде, назвал основополагающими задачи, поставленные главой государства. Он заявил, что это программа партии в действии на ближайшие годы. «Единая Россия» должна стремиться к тому, чтобы за нее голосовали не только как за партию власти, но и как за партию людей, сообщается на сайте ER.RU.