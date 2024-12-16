Два человека обварились кипятком на улице Шефской в Екатеринбурге из-за прорыва трубы

Posted 16 декабря, 15:50
Published 16 декабря, 15:50
Modified 16 декабря, 15:52
Updated 16 декабря, 15:52
ЧП произошло в понедельник, 16 декабря, в Орджоникидзовском районе, пишет Ura.ru.
В момент прорыва трубы улицу Шефскую переходили 18-летний юноша и девочка восьми лет. Кипяток хлынул на них — оба получили ожоги. У школьницы диагностировали ожоги первой степени — ее родители отказались от госпитализации. Парню повезло меньше: ему сильно обварило ноги, медики зафиксировали ожоги второй и третьей степени. В больницу молодого человека доставили в состоянии болевого шока.
Также пострадал легковой автомобиль, который провалился в образовавшуюся яму.
Ранее в Екатеринбурге сгорел автомобиль, который владелец только что забрал из салона после покупки.