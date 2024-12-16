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Posted 16 декабря, 15:50

Published 16 декабря, 15:50

Modified 16 декабря, 15:52

Updated 16 декабря, 15:52

Два человека обварились кипятком из дорожного провала в Екатеринбурге

Два человека обварились кипятком на улице Шефской в Екатеринбурге из-за прорыва трубы

16 декабря 2024, 15:50
Фото: Инцидент Екатеринбург.

Два человека обварились кипятком из дорожного провала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на улице Шефской пострадали два человека — они обварились кипятком. Также в провал въехал легковой автомобиль.

ЧП произошло в понедельник, 16 декабря, в Орджоникидзовском районе, пишет Ura.ru.

В момент прорыва трубы улицу Шефскую переходили 18-летний юноша и девочка восьми лет. Кипяток хлынул на них — оба получили ожоги. У школьницы диагностировали ожоги первой степени — ее родители отказались от госпитализации. Парню повезло меньше: ему сильно обварило ноги, медики зафиксировали ожоги второй и третьей степени. В больницу молодого человека доставили в состоянии болевого шока.

Также пострадал легковой автомобиль, который провалился в образовавшуюся яму.

Ранее в Екатеринбурге сгорел автомобиль, который владелец только что забрал из салона после покупки.

В Верхней Салде по улицам течет кипяток
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Автомобиль#Ожоги#Прорыв трубы#Прохожие#Кипяток#18+#Екатеринбург
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