Два человека обварились кипятком на улице Шефской в Екатеринбурге из-за прорыва трубы

В момент прорыва трубы улицу Шефскую переходили 18-летний юноша и девочка восьми лет. Кипяток хлынул на них — оба получили ожоги. У школьницы диагностировали ожоги первой степени — ее родители отказались от госпитализации. Парню повезло меньше: ему сильно обварило ноги, медики зафиксировали ожоги второй и третьей степени. В больницу молодого человека доставили в состоянии болевого шока.