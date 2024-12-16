Екатеринбургский суд сократил срок заключения экс-вице-мэру Контееву

Летом 2023 года Контеев был признан виновным по ряду тяжких статей, среди которых легализация денежных средств, полученных преступным путем, вымогательство и мошенничество, а также покушение на убийство. Общий срок наказания составил 13 лет, однако в 2014 экс-вице-мэр уже был приговорен к заключению. Общий срок вырос тогда до 21 года в тюрьме строгого режима.