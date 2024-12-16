Екатеринбургский суд сократил срок заключения экс-вице-мэру Контееву

Posted 16 декабря, 10:34
Published 16 декабря, 10:34
Modified 16 декабря, 10:36
Updated 16 декабря, 10:36
В Екатеринбурге уголовное дело бывшего заместителя мэра Виктора Контеева пересмотрено. Сысертский районный суд убрал из приговора обвинение в вымогательстве — у преступления истек срок давности.
Летом 2023 года Контеев был признан виновным по ряду тяжких статей, среди которых легализация денежных средств, полученных преступным путем, вымогательство и мошенничество, а также покушение на убийство. Общий срок наказания составил 13 лет, однако в 2014 экс-вице-мэр уже был приговорен к заключению. Общий срок вырос тогда до 21 года в тюрьме строгого режима.
Позднее, сообщает пресс-служба Областного суда Свердловской области, осужденному сняли обвинения по статьям о легализации денег и мошенничестве — также из-за истечения срока давности.
Во время апелляции в вышестоящем суде Контееву, однако, увеличили наказание по статье о покушении на убийство.
Теперь Фемида вынесла приговор в виде 20 лет заключения. Также бывшему чиновнику назначен штраф в размере пятисот тысяч.
Ранее жителя Екатеринбурга приговорили к заключению за нелегальное производство алкогольной продукции.