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Posted 16 декабря, 10:34

Published 16 декабря, 10:34

Modified 16 декабря, 10:36

Updated 16 декабря, 10:36

Екатеринбургский суд сократил срок заключения экс-вице-мэру Контееву

Екатеринбургский суд сократил срок заключения экс-вице-мэру Контееву

16 декабря 2024, 10:34
В Екатеринбурге суд уменьшил уголовный срок экс-вице-мэру города Виктору Контееву. Обвинение по статье о вымогательстве несостоятельно из-за срока давности.

В Екатеринбурге уголовное дело бывшего заместителя мэра Виктора Контеева пересмотрено. Сысертский районный суд убрал из приговора обвинение в вымогательстве — у преступления истек срок давности.

Летом 2023 года Контеев был признан виновным по ряду тяжких статей, среди которых легализация денежных средств, полученных преступным путем, вымогательство и мошенничество, а также покушение на убийство. Общий срок наказания составил 13 лет, однако в 2014 экс-вице-мэр уже был приговорен к заключению. Общий срок вырос тогда до 21 года в тюрьме строгого режима.

Позднее, сообщает пресс-служба Областного суда Свердловской области, осужденному сняли обвинения по статьям о легализации денег и мошенничестве — также из-за истечения срока давности.

Во время апелляции в вышестоящем суде Контееву, однако, увеличили наказание по статье о покушении на убийство.

Теперь Фемида вынесла приговор в виде 20 лет заключения. Также бывшему чиновнику назначен штраф в размере пятисот тысяч.

Ранее жителя Екатеринбурга приговорили к заключению за нелегальное производство алкогольной продукции.

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#Александра Никитская#Суд#Уголовное дело#Чиновники#Приговор#Апелляция#Екатеринбург
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