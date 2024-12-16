Грязный пуховик не приняли в химчистке — отмыла дома: помог флакончик из аптеки

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Зимой без пуховика не обойтись, но со временем на нем появляются некрасивые сальные или грязные пятна. Можно ли очистить засаленный пуховик без химчистки и другой «тяжелой артиллерии»? Ответ — да! Как именно это сделать, разберемся в этой статье.