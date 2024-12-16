Грязный пуховик не приняли в химчистке — отмыла дома: помог флакончик из аптеки

Posted 16 декабря, 10:06
Published 16 декабря, 10:06
Modified 16 декабря, 10:08
Updated 16 декабря, 10:08
Первый шаг — подготовка пуховика. Извлеките все предметы из карманов, застегните молнии и крючки, чтобы избежать повреждений. Затем расстелите пуховик на ровной поверхности, чтобы хорошо рассмотреть все пятна.
Для чистки вам потребуются всего несколько вещей:
Подготовьте раствор: для этого смешайте столовую ложку перекиси с 200 мл теплой воды. Нанесите небольшое количество жидкости на внутренний шов пуховика и подождите 15 минут. Если ткань не изменила цвет, продолжайте чистку. Смочите мягкую ткань или губку в растворе и аккуратно обработайте загрязнения на пуховике. Не давите сильно, чтобы не повредить материал.
Для более стойких пятен используйте зубную щетку — загрязнения обрабатывайте круговыми движениями. Протрите пропитанные перекисью участки чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки раствора. Оставлять это средство на ткани надолго не рекомендуется, поскольку она может обесцветиться и испортиться. Развесьте пуховик в тени, на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Этот метод позволяет сохранить пуховик в хорошем состоянии. Более того, перекись водорода обладает антисептическим действием, что помогает избавить от запахов и придает вещам свежесть, — пишет портал «Ставрополь Медиа».
Вот и все! Вы сэкономили деньги на химчистке и при помощи простейшего копеечного средства самостоятельно привели в порядок пуховик — теперь он выглядит как новенький.
Ранее эксперты рассказали о трех средствах, с помощью которых можно реанимировать старый засаленный пуховик.
Источники: stavropol.media, rukav22.ru.