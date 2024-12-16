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Posted 16 декабря, 10:06

Published 16 декабря, 10:06

Modified 16 декабря, 10:08

Updated 16 декабря, 10:08

Грязный пуховик не приняли в химчистке — отмыла дома: помог флакончик из аптеки

Грязный пуховик не приняли в химчистке — отмыла дома: помог флакончик из аптеки

16 декабря 2024, 10:06
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Зимой без пуховика не обойтись, но со временем на нем появляются некрасивые сальные или грязные пятна. Можно ли очистить засаленный пуховик без химчистки и другой «тяжелой артиллерии»? Ответ — да! Как именно это сделать, разберемся в этой статье.

Первый шаг — подготовка пуховика. Извлеките все предметы из карманов, застегните молнии и крючки, чтобы избежать повреждений. Затем расстелите пуховик на ровной поверхности, чтобы хорошо рассмотреть все пятна.

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Для чистки вам потребуются всего несколько вещей:

  • Перекись водорода (обычно 3%);
  • Теплая вода;
  • Мягкая ткань или губка;
  • Зубная щетка (для устойчивых пятен);

Подготовьте раствор: для этого смешайте столовую ложку перекиси с 200 мл теплой воды. Нанесите небольшое количество жидкости на внутренний шов пуховика и подождите 15 минут. Если ткань не изменила цвет, продолжайте чистку. Смочите мягкую ткань или губку в растворе и аккуратно обработайте загрязнения на пуховике. Не давите сильно, чтобы не повредить материал.

Перед применением протестируйте средство на незаметном участке тканиПеред применением протестируйте средство на незаметном участке ткани
Перед применением протестируйте средство на незаметном участке ткани. Фото: tagilcity.ru

Для более стойких пятен используйте зубную щетку — загрязнения обрабатывайте круговыми движениями. Протрите пропитанные перекисью участки чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки раствора. Оставлять это средство на ткани надолго не рекомендуется, поскольку она может обесцветиться и испортиться. Развесьте пуховик в тени, на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Этот метод позволяет сохранить пуховик в хорошем состоянии. Более того, перекись водорода обладает антисептическим действием, что помогает избавить от запахов и придает вещам свежесть, — пишет портал «Ставрополь Медиа».

Вот и все! Вы сэкономили деньги на химчистке и при помощи простейшего копеечного средства самостоятельно привели в порядок пуховик — теперь он выглядит как новенький.

Ранее эксперты рассказали о трех средствах, с помощью которых можно реанимировать старый засаленный пуховик.

Источники: stavropol.media, rukav22.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Пуховик#Стирка#Дом и сад#КЦ#Перекись водорода#Полезные советы#Пятна
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