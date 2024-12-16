«Хватит лить кипяток в раковину!» Сантехники предупредили всех — трубы в опасности

Posted 16 декабря, 11:52
Published 16 декабря, 11:52
Modified 16 декабря, 11:54
Updated 16 декабря, 11:54
Что же происходит, когда мы сливаем кипяток в раковину? Трубы, как правило, сделаны из пластика. И хотя производители уверяют, что он может выдерживать высокие температуры, кипяток со временем может вызвать проблемы.
В результате вы рискуете затопить соседей выливающимся из-под раковины кипятком. Известны даже истории, когда при попытке очистить трубы горячей водой весь слив просто падал вниз, — пишет портал Techinsider.
Если у вас установлены стальные или медные трубы, то риска меньше — и медь, и сталь приспособлены к высоким температурам. Но такие сантехнические коммуникации сегодня можно встретить разве что в очень старых советских домах либо в элитном жилье с дорогим ремонтом.
Чтобы обезопасить сантехнику, при сливе кипятка в канализацию просто включайте холодную воду, чтобы сделать температуру приемлемой — такой совет дает портал Pogovorim.by. Кроме того, если вы раньше чистили засоры, сливая в канализацию кипяток, то лучше откажитесь от подобной практики. Лучше используйте специальные средства для растворения засоров или пользуйтесь услугами профессиональных сантехников.
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Источники: techinsider.ru, pogovorim.by.