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Posted 16 декабря, 11:52

Published 16 декабря, 11:52

Modified 16 декабря, 11:54

Updated 16 декабря, 11:54

«Хватит лить кипяток в раковину!» Сантехники предупредили всех — трубы в опасности

«Хватит лить кипяток в раковину!» Сантехники предупредили всех — трубы в опасности

16 декабря 2024, 11:52
Фото: tagilcity.ru.
Рубрика
Дом и сад
Многие из нас частенько пробивают засоры в трубах с помощью кипятка и совершают большую ошибку. Сантехники уверяют, что такая процедура губительна для пластиковых труб, которые установлены в большинстве домов.

Что же происходит, когда мы сливаем кипяток в раковину? Трубы, как правило, сделаны из пластика. И хотя производители уверяют, что он может выдерживать высокие температуры, кипяток со временем может вызвать проблемы.

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  • Расширение и сжатие. Когда горячая вода попадает в холодные трубы, это может привести к резкому расширению материала, а затем к его сжатию, когда он остывает. Этот процесс может вызвать деформацию и даже трещины в трубе.
  • Повреждение соединений. В местах соединения труб температура может вызывать ослабление или даже разрушение герметизации, приводя к утечкам.
  • Отложения. При частом слива кипятка на стенках труб образуется налет, который в будущем может привести к засорам.
В результате вы рискуете затопить соседей выливающимся из-под раковины кипятком. Известны даже истории, когда при попытке очистить трубы горячей водой весь слив просто падал вниз, — пишет портал Techinsider.

Если у вас установлены стальные или медные трубы, то риска меньше — и медь, и сталь приспособлены к высоким температурам. Но такие сантехнические коммуникации сегодня можно встретить разве что в очень старых советских домах либо в элитном жилье с дорогим ремонтом.

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Чтобы обезопасить сантехнику, при сливе кипятка в канализацию просто включайте холодную воду, чтобы сделать температуру приемлемой — такой совет дает портал Pogovorim.by. Кроме того, если вы раньше чистили засоры, сливая в канализацию кипяток, то лучше откажитесь от подобной практики. Лучше используйте специальные средства для растворения засоров или пользуйтесь услугами профессиональных сантехников.

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Источники: techinsider.ru, pogovorim.by.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Ремонт#Трубы#Сантехника#Кипяток#Дом и сад#КЦ#Пластиковые трубы#Засоры
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