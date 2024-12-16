«Хватит лить кипяток в раковину!» Сантехники предупредили всех — трубы в опасности

Если у вас установлены стальные или медные трубы, то риска меньше — и медь, и сталь приспособлены к высоким температурам. Но такие сантехнические коммуникации сегодня можно встретить разве что в очень старых советских домах либо в элитном жилье с дорогим ремонтом.