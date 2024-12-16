Как выбрать пенсионную банковскую карту

Posted 16 декабря, 07:45
Published 16 декабря, 07:45
Modified 16 декабря, 07:55
Updated 16 декабря, 07:55
Можно также заказать пенсионную карту «Мир» и получать деньги на банковский счёт. Применение дебетовой карты значительно упрощает доступ к собственным средствам.
Для получения пенсии через банк можно использовать только платёжную систему «Мир». С её помощью доступно хранение накоплений на банковском счёте, совершение покупок онлайн или в супермаркетах, оплата различных услуг. Выплаты производят только те финансовые учреждения, которые заключили договор с Социальным Фондом РФ.
Чтобы оформить пенсионную карту, необходимо изучить условия предоставления услуг разных банков и выбрать лучшее для себя предложение. Дебетовые карты для пенсионеров могут иметь следующие возможности:
К преимуществам пенсионных карт «Мир» также относятся бесплатное обслуживание клиентов, получение дохода на остаток по карте, возможность совершать онлайн-операции и настраивать автоплатежи.
Минусы: в некоторых банках берётся комиссия за внутрибанковские переводы; процент на остаток зачисляется по истечении трёх месяцев; снятие наличных в банкоматах сторонних банков может быть платным. Получение пенсии доступно только на карту «Мир», невозможно использовать другие платёжные системы.
Пенсионер может выбрать любой удобный банк, находящийся недалеко от места его проживания. Главным критерием выбора является участие финансового учреждения в государственной программе страхования вкладов. Если у банка отзовут лицензию, клиент получает возмещение по вкладам в пределах установленного законом максимального размера страховых выплат. По закону, деньги на пенсионных дебетовых картах застрахованы.
При выборе банка следует учитывать важные факторы:
ОТП Банк предлагает оформить пенсионную банковскую карту с выгодным кэшбэком. Для перевода пенсии нужно обратиться в любое удобное отделение банка с паспортом и пенсионным удостоверением.
Дебетовая карта «Забота» имеет следующие преимущества:
С помощью мобильного приложения ОТП Банка можно бесплатно пополнять счёт с карт сторонних банков, оплачивать ЖКХ, телефон и другие услуги. Онлайн чат осуществляет круглосуточную поддержку клиентов.
Пенсионная дебетовая карта — удобный и выгодный банковский продукт, который даёт возможность быстро получать информацию о начислении пенсии. С ней легко оплачивать коммунальные услуги, покупать товары в магазинах и маркетплейсах. Пенсионная карта «Мир» помогает в любое время суток мгновенно переводить или получать денежные переводы от родных и друзей.