Как выбрать пенсионную банковскую карту

Для получения пенсии через банк можно использовать только платёжную систему «Мир». С её помощью доступно хранение накоплений на банковском счёте, совершение покупок онлайн или в супермаркетах, оплата различных услуг. Выплаты производят только те финансовые учреждения, которые заключили договор с Социальным Фондом РФ.