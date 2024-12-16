tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 07:45

Published 16 декабря, 07:45

Modified 16 декабря, 07:55

Updated 16 декабря, 07:55

Как выбрать пенсионную банковскую карту

Как выбрать пенсионную банковскую карту

16 декабря 2024, 07:45
Фото: 1MI.
Реклама. АО «ОТП Банк», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2. ИНН 7708001614, ОГРН 1027739176563. Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2766 от 27 ноября 2014 года. erid: LjN8K8moB
Государство ежемесячно выделяет пенсионерам денежные средства. Пенсию получают несколькими способами: с доставкой на дом, наличными на почте, с помощью открытия вклада.

Можно также заказать пенсионную карту «Мир» и получать деньги на банковский счёт. Применение дебетовой карты значительно упрощает доступ к собственным средствам.

Особенности пенсионных банковских карт

Для получения пенсии через банк можно использовать только платёжную систему «Мир». С её помощью доступно хранение накоплений на банковском счёте, совершение покупок онлайн или в супермаркетах, оплата различных услуг. Выплаты производят только те финансовые учреждения, которые заключили договор с Социальным Фондом РФ.

Чтобы оформить пенсионную карту, необходимо изучить условия предоставления услуг разных банков и выбрать лучшее для себя предложение. Дебетовые карты для пенсионеров могут иметь следующие возможности:

  • осуществление мгновенных переводов;
  • использование интернет-банкинга;
  • свободное снятие наличных в банкоматах;
  • доступ к мобильному приложению;
  • выгодные программы лояльности: кэшбэк за покупки, бонусы, акции.

К преимуществам пенсионных карт «Мир» также относятся бесплатное обслуживание клиентов, получение дохода на остаток по карте, возможность совершать онлайн-операции и настраивать автоплатежи.

Минусы: в некоторых банках берётся комиссия за внутрибанковские переводы; процент на остаток зачисляется по истечении трёх месяцев; снятие наличных в банкоматах сторонних банков может быть платным. Получение пенсии доступно только на карту «Мир», невозможно использовать другие платёжные системы.

Как выбрать пенсионную банковскую карту

Пенсионер может выбрать любой удобный банк, находящийся недалеко от места его проживания. Главным критерием выбора является участие финансового учреждения в государственной программе страхования вкладов. Если у банка отзовут лицензию, клиент получает возмещение по вкладам в пределах установленного законом максимального размера страховых выплат. По закону, деньги на пенсионных дебетовых картах застрахованы.

При выборе банка следует учитывать важные факторы:

  • бесплатный выпуск карты и обслуживание;
  • наличие разветвленной сети банкоматов и отделений банка;
  • бонусная программа, акции, дополнительные возможности;
  • разнообразные предложения для пенсионеров;
  • рейтинг и надёжность банка, условия обслуживания, положительные отзывы.

ОТП Банк предлагает оформить пенсионную банковскую карту с выгодным кэшбэком. Для перевода пенсии нужно обратиться в любое удобное отделение банка с паспортом и пенсионным удостоверением.

Дебетовая карта «Забота» имеет следующие преимущества:

  1. Ежемесячный кэшбэк при покупках по карте в супермаркетах;
  2. Получение дохода на остаток средств;
  3. Бесплатные услуги: информирование, пополнение карты на сайте, через мобильный банк и интернет-банк;
  4. Бесплатное снятие наличных денежных средств в банкоматах ОТП Банка.

С помощью мобильного приложения ОТП Банка можно бесплатно пополнять счёт с карт сторонних банков, оплачивать ЖКХ, телефон и другие услуги. Онлайн чат осуществляет круглосуточную поддержку клиентов.

Заключение

Пенсионная дебетовая карта — удобный и выгодный банковский продукт, который даёт возможность быстро получать информацию о начислении пенсии. С ней легко оплачивать коммунальные услуги, покупать товары в магазинах и маркетплейсах. Пенсионная карта «Мир» помогает в любое время суток мгновенно переводить или получать денежные переводы от родных и друзей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика