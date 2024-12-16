Мэрия Екатеринбурга не будет закупать газовые большие автобусы

При этом автопарк столицы Свердловской области в скором времени пополнят 12 автобусов-гармошек, пишет E1. Вместительный транспорт будет актуален на самых загруженных маршрутах общественного транспорта. Здесь мэрии удалось запланировать средства в бюджете города и обойтись без кредитов.