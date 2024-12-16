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Posted 16 декабря, 11:27

Published 16 декабря, 11:27

Modified 16 декабря, 11:29

Updated 16 декабря, 11:29

Мэрия Екатеринбурга не будет закупать газовые большие автобусы

Мэрия Екатеринбурга не будет закупать газовые большие автобусы

16 декабря 2024, 11:27
В мэрии Екатеринбурга не будут закупать большие газовые автобусы — закупка почти на полмиллиарда рублей отменена.

Крупная госзакупка общественного транспорта в Екатеринбурге была отменена по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе.

Ранее чиновники хотели приобрести 18 транспортных средств за 445 миллионов, однако по льготной программе сделать этого не удалось, а брать автобусы в кредит с высокой ставкой мэрия отказалась.

Конкурс будет заново объявлен на платформе госзакупок уже в будущем году.

При этом автопарк столицы Свердловской области в скором времени пополнят 12 автобусов-гармошек, пишет E1. Вместительный транспорт будет актуален на самых загруженных маршрутах общественного транспорта. Здесь мэрии удалось запланировать средства в бюджете города и обойтись без кредитов.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга планиурют закупить более 500 единиц общественного транспорта.

#Александра Никитская#Общество#Транспорт#Общественный транспорт#Инфраструктура#Городской транспорт#Екатеринбург#Закупка
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