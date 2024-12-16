Мэрия Екатеринбурга не будет закупать газовые большие автобусы

Posted 16 декабря, 11:27
Published 16 декабря, 11:27
Modified 16 декабря, 11:29
Updated 16 декабря, 11:29
Крупная госзакупка общественного транспорта в Екатеринбурге была отменена по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе.
Ранее чиновники хотели приобрести 18 транспортных средств за 445 миллионов, однако по льготной программе сделать этого не удалось, а брать автобусы в кредит с высокой ставкой мэрия отказалась.
Конкурс будет заново объявлен на платформе госзакупок уже в будущем году.
При этом автопарк столицы Свердловской области в скором времени пополнят 12 автобусов-гармошек, пишет E1. Вместительный транспорт будет актуален на самых загруженных маршрутах общественного транспорта. Здесь мэрии удалось запланировать средства в бюджете города и обойтись без кредитов.
Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга планиурют закупить более 500 единиц общественного транспорта.