tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 03:20

Published 16 декабря, 03:20

Modified 16 декабря, 03:20

Updated 16 декабря, 03:20

Мигрант на фургоне сбил мальчика в Екатеринбурге

Мигрант на фургоне сбил мальчика в Екатеринбурге

16 декабря 2024, 03:20
Фото: Ура.ру.
В Екатеринбурге 27-летний водитель фургона сбил семилетнего ребенка на улице Сулимова. ДТП произошло 15 декабря 2024 года.

По словам очевидца, ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил водитель фургона и протащил на 15 метров от пешеходной разметки, пишет Ура.ру.

Пострадавшего отвезли в медучреждение. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Оказалось, что водитель приехал в Екатеринбург из Таджикистана. У него имеются разрешение на работу и права на вождение.

Напомним, на трассе Свердловской области водитель автомобиля насмерть сбил пожилого мужчину.

Водитель автомобиля в Первоуральске сбил пенсионерку
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный самокатчик в Екатеринбурге обвиняется в наезде на 8-летнего ребенкаВодитель автомобиля сбил подростка в Екатеринбурге и скрылсяВодитель иномарки сбила мальчика в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#ДТП#Водитель#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#Фургон#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика