Мигрант на фургоне сбил мальчика в Екатеринбурге

Posted 16 декабря, 03:20
Published 16 декабря, 03:20
Modified 16 декабря, 03:20
Updated 16 декабря, 03:20
По словам очевидца, ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил водитель фургона и протащил на 15 метров от пешеходной разметки, пишет Ура.ру.
Пострадавшего отвезли в медучреждение. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Оказалось, что водитель приехал в Екатеринбург из Таджикистана. У него имеются разрешение на работу и права на вождение.
Напомним, на трассе Свердловской области водитель автомобиля насмерть сбил пожилого мужчину.