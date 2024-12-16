tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 05:27

Published 16 декабря, 05:27

Modified 16 декабря, 05:27

Updated 16 декабря, 05:27

Мигранты в Екатеринбурге устроили массовую драку на Новой Сортировке

Мигранты в Екатеринбурге устроили массовую драку на Новой Сортировке

16 декабря 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге произошла массовая драка среди мигрантов на улице Крупносорщиков. Инцидент произошел ночью 15 декабря 2024 года.

По словам очевидцев, иностранцы устроили потасовку около жилого дома №10, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

В екатеринбургской полиции зарегистрировали факт драки. В правоохранительных органах сейчас проводится проверка, по итогам которой сотрудники примут соответствующее решение.

Напомним, 13 декабря 2024 года в Екатеринбурге мигранты устроили беспорядки в центре миграции на улице Сулимова.

По факту драки школьников в Свердловской области начата прокурорская проверка
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители скорой помощи и неотложки в Екатеринбурге устроили дракуВ СК организована проверка после драки учеников гимназии в ЕкатеринбургеЖитель Екатеринбурга получил пластилин вместо iPhone 15
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Полиция#ЧП#Конфликт#Массовая драка#Потасовка#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика