Мигранты в Екатеринбурге устроили массовую драку на Новой Сортировке

Posted 16 декабря, 05:27
Published 16 декабря, 05:27
Modified 16 декабря, 05:27
Updated 16 декабря, 05:27
По словам очевидцев, иностранцы устроили потасовку около жилого дома №10, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
В екатеринбургской полиции зарегистрировали факт драки. В правоохранительных органах сейчас проводится проверка, по итогам которой сотрудники примут соответствующее решение.
Напомним, 13 декабря 2024 года в Екатеринбурге мигранты устроили беспорядки в центре миграции на улице Сулимова.