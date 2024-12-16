Неизвестные в Екатеринбурге сняли зеркала с автомобилей

Posted 16 декабря, 11:27
Published 16 декабря, 11:27
Modified 16 декабря, 11:27
Updated 16 декабря, 11:27
О снятых зеркалах с машин сообщили местные жители, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Личность злоумышленников неизвестна. Также неизвестно, по какой причине хулиганы нанесли ущерб транспортным средствам.
Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница поцарапала несколько автомобилей на Красноармейской улице. При этом у нее было закрыто лицо капюшоном. Владельцы пострадавших машин обратились в полицию.