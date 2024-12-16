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Posted 16 декабря, 11:27

Published 16 декабря, 11:27

Modified 16 декабря, 11:27

Updated 16 декабря, 11:27

Неизвестные в Екатеринбурге сняли зеркала с автомобилей

Неизвестные в Екатеринбурге сняли зеркала с автомобилей

16 декабря 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге неизвестные сняли зеркала с иномарок. Инцидент произошел на улице Челюскинцев.

О снятых зеркалах с машин сообщили местные жители, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Личность злоумышленников неизвестна. Также неизвестно, по какой причине хулиганы нанесли ущерб транспортным средствам.

Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница поцарапала несколько автомобилей на Красноармейской улице. При этом у нее было закрыто лицо капюшоном. Владельцы пострадавших машин обратились в полицию.

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