Подросток из Екатеринбурга ехал зацепером на поезде до Нижнего Тагила

Posted 16 декабря, 07:22
Published 16 декабря, 07:22
Modified 16 декабря, 07:22
Updated 16 декабря, 07:22
Школьник ехал на поезде, держась за поручни хвостового вагона. Машинист заметил его на станции Гать и, посадив в вагон, по прибытии в Нижний Тагил передал мальчика полицейским, рассказали в пресс-службе нижнетагильской транспортной полиции.
По словам подростка, ему в какой-то момент стало скучно и он решил продолжить свой путь снаружи поезда. Известно, что мальчик воспитывается в благополучной семье и ранее подобных инцидентов с ним не происходило.
Рассматривается вопрос о том, чтобы поставить школьника на профучет в ПДН. Информация об инциденте направлена в школу, где учится подросток.
Напомним, 8 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле компания подростков решила прокатиться на коньках на городском пруду, несмотря на то, что лед еще совсем тонкий.