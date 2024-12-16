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Posted 16 декабря, 07:22

Published 16 декабря, 07:22

Modified 16 декабря, 07:22

Updated 16 декабря, 07:22

Подросток из Екатеринбурга ехал зацепером на поезде до Нижнего Тагила

Подросток из Екатеринбурга ехал зацепером на поезде до Нижнего Тагила

16 декабря 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле полиция задержала 13-летнего подростка, который ехал зацепером из Екатеринбурга. Случай произошел 14 декабря 2024 года.

Школьник ехал на поезде, держась за поручни хвостового вагона. Машинист заметил его на станции Гать и, посадив в вагон, по прибытии в Нижний Тагил передал мальчика полицейским, рассказали в пресс-службе нижнетагильской транспортной полиции.

По словам подростка, ему в какой-то момент стало скучно и он решил продолжить свой путь снаружи поезда. Известно, что мальчик воспитывается в благополучной семье и ранее подобных инцидентов с ним не происходило.

Рассматривается вопрос о том, чтобы поставить школьника на профучет в ПДН. Информация об инциденте направлена в школу, где учится подросток.

Напомним, 8 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле компания подростков решила прокатиться на коньках на городском пруду, несмотря на то, что лед еще совсем тонкий.

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