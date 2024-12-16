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Posted 16 декабря, 03:44

Published 16 декабря, 03:44

Modified 16 декабря, 03:44

Updated 16 декабря, 03:44

После морозов в Свердловскую область придет потепление

После морозов в Свердловскую область придет потепление

16 декабря 2024, 03:44
Фото: 1MI.
Уральский метеоролог Алексей Пулин рассказал о потеплении в Свердловской области 16 декабря 2024 года.

Так, днем потеплеет до -6 градусов. На протяжении текущей рабочей недели температура будет в районе -3… -6 градусов, а к 20 декабря снова станет холоднее, рассказал уральский специалист в своем Telegram-канале.

В пятницу ночью похолодает до -14 градусов. Днем станет немного теплее: столбики термометров повысятся до -12 градусов.

Напомним, в минувшие выходные в Свердловской области похолодало. Также в регионе выпали мощные снегопады.

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