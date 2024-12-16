После морозов в Свердловскую область придет потепление

Posted 16 декабря, 03:44
Published 16 декабря, 03:44
Modified 16 декабря, 03:44
Updated 16 декабря, 03:44
Так, днем потеплеет до -6 градусов. На протяжении текущей рабочей недели температура будет в районе -3… -6 градусов, а к 20 декабря снова станет холоднее, рассказал уральский специалист в своем Telegram-канале.
В пятницу ночью похолодает до -14 градусов. Днем станет немного теплее: столбики термометров повысятся до -12 градусов.
Напомним, в минувшие выходные в Свердловской области похолодало. Также в регионе выпали мощные снегопады.