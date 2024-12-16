Потанин: Бизнесу в России нужно активно инвестировать, несмотря на санкции

Posted 16 декабря, 06:42
Published 16 декабря, 06:42
Modified 16 декабря, 06:42
Updated 16 декабря, 06:42
Владелец ГМК признает, что макроэкономическая стабильность попала в зависимость от курса национальной валюты и санкционного давления. Но и это не все вопросы, которые предстоит сегодня решить российской экономике. Потанин отмечает проблематичность доступа к технологиям и оборудованию, что со своей стороны значительно тормозит инвестиционные процессы. Импортозамещение не решит эту проблему на 100%, считает предприниматель, поэтому Россия остается участницей всех мировых процессов разделения труда.
Глава «Норникеля» призвал бизнес продолжать осуществлять инвестиции, несмотря на возникающие трудности. Важно, по его словам, «делать это терпеливо, посредством правильных рыночных инструментов, которыми еще придется научиться пользоваться».
«Норникель» тоже вынужден был скорректировать инвестиционную программу, но при этом намерен развивать стратегию умеренного роста через укрепление связи с китайскими партнерами и расширение производства внутри страны.
«Помимо производства за рубежом мы развиваем производство в России. Например, мы не только сохраняем объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличиваем его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось получить поддержку», — рассказал Потанин в интервью.
Бизнесмен заявил, что в рамках господдержки компания выполнила основные задачи — сохранение налоговой базы, рабочих мест и компетенций.
«Норникель» старается сполна выполнять и обязательства по сохранению экологии. Так, на Надеждинском металлургическом заводе реализуется программа по снижению выбросов диоксида серы, а проект «Чистый воздух» в Норильске уже дал ощутимые результаты.
Владимир Олегович отметил, что тяжелый период для страны преодолевается преимущественно благодаря успешной работе бизнеса, проявившего себя в качестве эффективного партнера государства в решении экономических и социальных задач.