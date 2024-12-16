Потанин: Бизнесу в России нужно активно инвестировать, несмотря на санкции

Владелец ГМК признает, что макроэкономическая стабильность попала в зависимость от курса национальной валюты и санкционного давления. Но и это не все вопросы, которые предстоит сегодня решить российской экономике. Потанин отмечает проблематичность доступа к технологиям и оборудованию, что со своей стороны значительно тормозит инвестиционные процессы. Импортозамещение не решит эту проблему на 100%, считает предприниматель, поэтому Россия остается участницей всех мировых процессов разделения труда.