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Posted 16 декабря, 07:19

Published 16 декабря, 07:19

Modified 16 декабря, 07:21

Updated 16 декабря, 07:21

Стало известно, кто выбросил кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербур

Появилось видео, как выбросили кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург

16 декабря 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно, кто выбросил кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербур

Пассажир поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Северную Столицу, попал на видео в момент выбрасывания кота из поезда.

Дорожное происшествие с котом Твиксом случилось 11 января. Владелец животного отдыхал, когда четвероногому удалось сбежать из сумки-переноски. После того, как питомец оказался, а вагоне, его высадили на станции в Кирове.

Волонтеры несколько дней искали Твикса. Обнаружили его мертвым. Он замерз.

Сначала в гибели животного обвинили проводницу. На нее даже завели уголовное дело и уволили. Однако, позднее выяснилось, что кота высадил пассажир. Уголовное преследование сотрудницы РЖД прекратили.

Напомним, в Алапаевске после смерти бабушки в квартире живут более 10 котов.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Животные#Уголовное дело#Кот#Екатеринбург#Инцидент
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