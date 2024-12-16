Появилось видео, как выбросили кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург

Posted 16 декабря, 07:19
Published 16 декабря, 07:19
Modified 16 декабря, 07:21
Updated 16 декабря, 07:21
Дорожное происшествие с котом Твиксом случилось 11 января. Владелец животного отдыхал, когда четвероногому удалось сбежать из сумки-переноски. После того, как питомец оказался, а вагоне, его высадили на станции в Кирове.
Волонтеры несколько дней искали Твикса. Обнаружили его мертвым. Он замерз.
Сначала в гибели животного обвинили проводницу. На нее даже завели уголовное дело и уволили. Однако, позднее выяснилось, что кота высадил пассажир. Уголовное преследование сотрудницы РЖД прекратили.