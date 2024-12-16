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Posted 16 декабря, 14:15

Published 16 декабря, 14:15

Modified 16 декабря, 14:17

Updated 16 декабря, 14:17

Эксперт дала практически советы по предновогодней уборке в квартире

Расхламляем квартиру перед Новым годом: советы от королевы уборки Катрины Типл

16 декабря 2024, 14:15
Фото: Freepik.com.

Эксперт дала практически советы по предновогодней уборке в квартире

Сюжет
Новый год
Новый год на носу, а у вас в доме полный бардак? Не печальтесь! Воспользуйтесь советами профессионального организатора пространства и вы сможете легко и быстро привести в порядок квартиру.

Профессиональный организатор Катрина Типл превратила уборку в искусство и создала эффективную методику, основанную на принципах минимализма. Перед новым годом ее советы просто незаменимы.

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Работайте по комнатам

Сосредоточьтесь на одной комнате или зоне за раз. Это поможет избежать ощущения перегруженности и позволит вам сразу увидеть результаты своей работы.

Мы работаем над одним пространством, пока оно не будет полностью расхламлено и организовано, вместо того, чтобы делать это понемногу здесь и там по всему дом, — приводит слова Катрины Типл ИА «Би-порт».

Используйте метод «3 коробки»

Проанализируйте, какие вещи действительно нужны. Регулярно избавляйтесь от избыточных предметов, не дожидаясь, пока они займут много места. Подготовьте три коробки или контейнера:

  • Сохранить — вещи, которые вы хотите оставить.
  • Пожертвовать/продать — вещи, которые вам больше не нужны, но могут быть полезны другим.
  • Выбросить — поврежденные или бесполезные вещи.
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Не пытайтесь убраться везде и сразу: выделите пространство и установите время. Фото: Photo by Wonderlane on Unsplash

Разделите уборку на тайм-блоки

Отведите определенное время для уборки — например, 20 или 30 минут, а затем сделайте перерыв. За это время вы не успеете переутомиться. Более того, у вас появится азарт успеть за отведенное время как можно больше

Применяйте принцип «все на своем месте»

Когда убираете, старайтесь сразу же находить для вещей постоянные места. Это не только упростит процесс уборки, но и упростит поддержание порядка в будущем. Например, вы можете определить место для пульта от телевизора на полке, и тогда вам не придется больше искать его на диване, под креслом и в других неожиданных местах.

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Уделяйте внимание видимым пространствам

Начните с тех мест, которые видны сразу — столы, полки, диваны. Привлечение внимания к видимым частям комнаты поможет создать мотивацию и желание продолжать уборку.

Визуализация результата

Представляйте себе, как будет выглядеть ваша квартира после уборки, как вы украсите ее мишурой и гирляндами в преддверии праздника, и как приятно вам будет встречать новый год в чистоте. Это поможет поддерживать мотивацию и вдохновение на протяжении всего процесса.

Главное — начинать с малых шагов и постепенно двигаться к желаемой цели. Удачи в уборке!

Ранее эксперты назвали шесть мест в доме, где забывают убираться даже чистюли.

Источник: b-port.com.

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