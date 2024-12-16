Расхламляем квартиру перед Новым годом: советы от королевы уборки Катрины Типл

Когда убираете, старайтесь сразу же находить для вещей постоянные места. Это не только упростит процесс уборки, но и упростит поддержание порядка в будущем. Например, вы можете определить место для пульта от телевизора на полке, и тогда вам не придется больше искать его на диване, под креслом и в других неожиданных местах.