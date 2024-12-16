Расхламляем квартиру перед Новым годом: советы от королевы уборки Катрины Типл

Posted 16 декабря, 14:15
Published 16 декабря, 14:15
Modified 16 декабря, 14:17
Updated 16 декабря, 14:17
Профессиональный организатор Катрина Типл превратила уборку в искусство и создала эффективную методику, основанную на принципах минимализма. Перед новым годом ее советы просто незаменимы.
Сосредоточьтесь на одной комнате или зоне за раз. Это поможет избежать ощущения перегруженности и позволит вам сразу увидеть результаты своей работы.
Мы работаем над одним пространством, пока оно не будет полностью расхламлено и организовано, вместо того, чтобы делать это понемногу здесь и там по всему дом, — приводит слова Катрины Типл ИА «Би-порт».
Проанализируйте, какие вещи действительно нужны. Регулярно избавляйтесь от избыточных предметов, не дожидаясь, пока они займут много места. Подготовьте три коробки или контейнера:
Отведите определенное время для уборки — например, 20 или 30 минут, а затем сделайте перерыв. За это время вы не успеете переутомиться. Более того, у вас появится азарт успеть за отведенное время как можно больше
Когда убираете, старайтесь сразу же находить для вещей постоянные места. Это не только упростит процесс уборки, но и упростит поддержание порядка в будущем. Например, вы можете определить место для пульта от телевизора на полке, и тогда вам не придется больше искать его на диване, под креслом и в других неожиданных местах.
Начните с тех мест, которые видны сразу — столы, полки, диваны. Привлечение внимания к видимым частям комнаты поможет создать мотивацию и желание продолжать уборку.
Представляйте себе, как будет выглядеть ваша квартира после уборки, как вы украсите ее мишурой и гирляндами в преддверии праздника, и как приятно вам будет встречать новый год в чистоте. Это поможет поддерживать мотивацию и вдохновение на протяжении всего процесса.
Главное — начинать с малых шагов и постепенно двигаться к желаемой цели. Удачи в уборке!
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Источник: b-port.com.