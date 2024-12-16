Россиян предупредили о штрафе и уголовке за украшение подъезда к Новому году

Более серьезные последствия будут, если при эксплуатации гирлянд и украшений повредится имущество других жильцов или погибнут люди. Тогда нарушитель может получить иск от соседа о возмещении морального вреда и затрат на ремонт и обвинение по статьям 109 и 219 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека).