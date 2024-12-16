Стали известны подробности об умершей 11-летней школьнице в Екатеринбурге

Posted 16 декабря, 11:02
Published 16 декабря, 11:02
Modified 16 декабря, 11:02
Updated 16 декабря, 11:02
Накануне у девочки случился конфликт с матерью из-за учебы. Утром она позвонила маме и попросила дать ей доступ в интернет, так как ей не давали им пользоваться из-за оценок. Однако мать не разрешила, пишет Е1.
После этого школьница больше не связывалась с родителями. Известно, что они оба трудятся в больнице. Отец инженер, а мать занимается документооборотом. У них также есть старшие дети, которые уже живут отдельно.
С одноклассниками у ребенка конфликтов не было. Ранее попыток самоубийства у нее не было. В день происшествия девочка в школу не пришла. Об этом родителям сообщила классная руководительница. Они не дозвонились до дочери и поехали домой.
Напомним, школьницу нашли мертвой на шведской стенке. Семья жила на улице Павла Шаманова.