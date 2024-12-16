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Posted 16 декабря, 11:02

Published 16 декабря, 11:02

Modified 16 декабря, 11:02

Updated 16 декабря, 11:02

Стали известны подробности об умершей 11-летней школьнице в Екатеринбурге

Стали известны подробности об умершей 11-летней школьнице в Екатеринбурге

16 декабря 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney.
Стали известны подробности смерти 11-летней девочки из Екатеринбурга.

Накануне у девочки случился конфликт с матерью из-за учебы. Утром она позвонила маме и попросила дать ей доступ в интернет, так как ей не давали им пользоваться из-за оценок. Однако мать не разрешила, пишет Е1.

После этого школьница больше не связывалась с родителями. Известно, что они оба трудятся в больнице. Отец инженер, а мать занимается документооборотом. У них также есть старшие дети, которые уже живут отдельно.

С одноклассниками у ребенка конфликтов не было. Ранее попыток самоубийства у нее не было. В день происшествия девочка в школу не пришла. Об этом родителям сообщила классная руководительница. Они не дозвонились до дочери и поехали домой.

Напомним, школьницу нашли мертвой на шведской стенке. Семья жила на улице Павла Шаманова.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Школа#Семья#Родители#ЧП#Конфликт#18+#Екатеринбург#Инцидент
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