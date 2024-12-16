Стало известно, какие качества раздражают россиян в своих партнерах

Мужская часть опрошенных не любит, когда женщина долго собирается для выхода из дома, обсуждает с подругами свои отношения с мужчиной, много пользуется смартфоном, а также их раздражает, когда подруга или супруга общается с мужчинами, притворяется глупой или делает показательно милый голос и просит ее фотографировать.