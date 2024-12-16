tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 14:27

Published 16 декабря, 14:27

Modified 16 декабря, 14:29

Updated 16 декабря, 14:29

Жадность и манипуляции: стало известно, что не нравится россиянам в их партнерах

Стало известно, какие качества раздражают россиян в своих партнерах

16 декабря 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney.

Жадность и манипуляции: стало известно, что не нравится россиянам в их партнерах

Опрос, проведенный среди россиян, показал, какие качества больше всего раздражают женщин в мужчинах и наоборот. Среди самых частых — жадность, манипулирование, неверность и эгоизм.

Институт общественного мнения «Анкетолог» провел исследование с целью выяснить качества и привычки россиян, которые раздражают их в партнерах. В опросе приняли участие 2 тысячи человек старше 18 лет.

Оказалось, что женщинам в партнерах больше всего не нравится жадность (ее выбрали 64% опрошенных). Почти так же их раздражает агрессивность, лень и безответственность. 54% отметили неверность.

Мужчины называют отрицательными качествами женщин манипулирование (45%), а также неверность и эгоизм. Также в списке есть меркантильность — о ней сказали 36% респондентов.

Среди привычек и занятий женщины недолюбливают азартные игры (68%), ставки (почти 60%) и противозаконные способы заработка (более половины опрошенных).

Мужчинам же не по душе, когда их партнеры сплетничают (48%), увлекаются таро и эзотерикой (почти 30%) и посещают бары и кальянные (тоже почти 30%).

В бытовом поведении почти половина женщин очень не любят отсутствие гигиены, частое употребление спиртного, курение в жилых помещениях и разбросанные партнером вещи, а также храп, нежелание мыть посуду, а еще — отсутствие подарков и цветов как женщинам, так и детям. 30% респондентов раздражается, когда партнер долго сидит в туалете.

Мужская часть опрошенных не любит, когда женщина долго собирается для выхода из дома, обсуждает с подругами свои отношения с мужчиной, много пользуется смартфоном, а также их раздражает, когда подруга или супруга общается с мужчинами, притворяется глупой или делает показательно милый голос и просит ее фотографировать.

Половина опрошенных разорвет отношения, если в них случится измена. Также поводом для расставания может послужить насилие и абьюз, ложь и агрессия.

Примерно же 50% готовы терпеть недостатки партнера, а 11% будут готовы разорвать союз из-за характера и привычек.

Ранее исследование показало, что жители Свердловской области чаще других устраивают драки на корпоративах.

#Александра Никитская#Общество#Россия#Статистика#Семья#Опрос#Исследование#Отношения#Привычка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика