Стало известно, какие качества раздражают россиян в своих партнерах

Posted 16 декабря, 14:27
Published 16 декабря, 14:27
Modified 16 декабря, 14:29
Updated 16 декабря, 14:29
Институт общественного мнения «Анкетолог» провел исследование с целью выяснить качества и привычки россиян, которые раздражают их в партнерах. В опросе приняли участие 2 тысячи человек старше 18 лет.
Оказалось, что женщинам в партнерах больше всего не нравится жадность (ее выбрали 64% опрошенных). Почти так же их раздражает агрессивность, лень и безответственность. 54% отметили неверность.
Мужчины называют отрицательными качествами женщин манипулирование (45%), а также неверность и эгоизм. Также в списке есть меркантильность — о ней сказали 36% респондентов.
Среди привычек и занятий женщины недолюбливают азартные игры (68%), ставки (почти 60%) и противозаконные способы заработка (более половины опрошенных).
Мужчинам же не по душе, когда их партнеры сплетничают (48%), увлекаются таро и эзотерикой (почти 30%) и посещают бары и кальянные (тоже почти 30%).
В бытовом поведении почти половина женщин очень не любят отсутствие гигиены, частое употребление спиртного, курение в жилых помещениях и разбросанные партнером вещи, а также храп, нежелание мыть посуду, а еще — отсутствие подарков и цветов как женщинам, так и детям. 30% респондентов раздражается, когда партнер долго сидит в туалете.
Мужская часть опрошенных не любит, когда женщина долго собирается для выхода из дома, обсуждает с подругами свои отношения с мужчиной, много пользуется смартфоном, а также их раздражает, когда подруга или супруга общается с мужчинами, притворяется глупой или делает показательно милый голос и просит ее фотографировать.
Половина опрошенных разорвет отношения, если в них случится измена. Также поводом для расставания может послужить насилие и абьюз, ложь и агрессия.
Примерно же 50% готовы терпеть недостатки партнера, а 11% будут готовы разорвать союз из-за характера и привычек.
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