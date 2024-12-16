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Posted 16 декабря, 10:27

Published 16 декабря, 10:27

Modified 16 декабря, 10:29

Updated 16 декабря, 10:29

Свеклу больше не варю часами — овощ мягкий за 15 минут: хитрый трюк с холодной водой

Свеклу больше не варю часами — овощ мягкий за 15 минут: хитрый трюк с холодной водой

16 декабря 2024, 10:27
Фото: Photo by Natalia Fogarty on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
Многие считают, что варка свеклы отнимает слишком много времени. Но поверите ли вы в то, что всего за 15 минут можно достичь идеальной мягкости и сочности? Да-да, вы не ослышались! Давайте разберемся, как это сделать.

Варка свеклы больше не будет трудной задачей. Вы узнаете, как сварить корнеплод очень быстро и при этом сохранить его сочным. Попробуйте, и вы удивитесь, как просто и быстро можно приготовить эту вкуснятину!

Во-первых, если вы планируете быстренько сварить свеклу, выбирайте только овощи среднего, а еще лучше маленького размера. Большие «гиганты» в любом случае будут готовиться дольше.

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Во-вторых, перед тем как сварить свеклу, тщательно ее промойте, не снимая кожуры. Это поможет сохранить соки внутри. Если вы очистите верхнюю кожицу, то овощ размякнет и потеряет цвет. По этой же причине не нужно отрезать хвостик.

В-третьих, класть свеклу мы будем уже в кипящую воду — она должна полностью покрыть корнеплод. Проварите его ровно 2 минуты, а затем положите в кастрюлю хлебную корочку. Делается это для нейтрализации запаха — ведь многие хозяйки не любят аромат, который распространяется по квартире от свекольного отвара.

В-четвертых, варите свеклу ровно 15 минут на сильном огне без крышки (но следите, чтобы жидкость не выкипала). А теперь внимание — главный лайфхак! Быстро снимите кастрюлю с огня, слейте кипяток и залейте свеклу ледяной водой из-под крана.

Дело в том, что резкий холод гонит жар внутрь свеклы, поэтому она доходит до готовности без всякой варки, — пишет портал " PRОгород» со ссылкой на автора канала «Сам сказал — Сам сделал».
Для быстрой варки выбирайте корнеплоды среднего или маленького размераДля быстрой варки выбирайте корнеплоды среднего или маленького размера
Для быстрой варки выбирайте корнеплоды среднего или маленького размера. Фото: 1MI

Также вы можете использовать скороварку или мультиварку с функцией варки под давлением — это еще один способ сократить время приготовления до 15 минут.

Попробуйте, и вы убедитесь, что ранее зря часами ждали, когда свекла сварится, а потом остынет. Теперь любимые винегреты и холодные свекольники будут готовиться в два-три раза быстрее.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Овощи#Кулинария#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Свекла#Варка#Лайфхак
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