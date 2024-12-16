Свеклу больше не варю часами — овощ мягкий за 15 минут: хитрый трюк с холодной водой

Posted 16 декабря, 10:27
Published 16 декабря, 10:27
Modified 16 декабря, 10:29
Updated 16 декабря, 10:29
Варка свеклы больше не будет трудной задачей. Вы узнаете, как сварить корнеплод очень быстро и при этом сохранить его сочным. Попробуйте, и вы удивитесь, как просто и быстро можно приготовить эту вкуснятину!
Во-первых, если вы планируете быстренько сварить свеклу, выбирайте только овощи среднего, а еще лучше маленького размера. Большие «гиганты» в любом случае будут готовиться дольше.
Во-вторых, перед тем как сварить свеклу, тщательно ее промойте, не снимая кожуры. Это поможет сохранить соки внутри. Если вы очистите верхнюю кожицу, то овощ размякнет и потеряет цвет. По этой же причине не нужно отрезать хвостик.
В-третьих, класть свеклу мы будем уже в кипящую воду — она должна полностью покрыть корнеплод. Проварите его ровно 2 минуты, а затем положите в кастрюлю хлебную корочку. Делается это для нейтрализации запаха — ведь многие хозяйки не любят аромат, который распространяется по квартире от свекольного отвара.
В-четвертых, варите свеклу ровно 15 минут на сильном огне без крышки (но следите, чтобы жидкость не выкипала). А теперь внимание — главный лайфхак! Быстро снимите кастрюлю с огня, слейте кипяток и залейте свеклу ледяной водой из-под крана.
Дело в том, что резкий холод гонит жар внутрь свеклы, поэтому она доходит до готовности без всякой варки, — пишет портал " PRОгород» со ссылкой на автора канала «Сам сказал — Сам сделал».
Также вы можете использовать скороварку или мультиварку с функцией варки под давлением — это еще один способ сократить время приготовления до 15 минут.
Попробуйте, и вы убедитесь, что ранее зря часами ждали, когда свекла сварится, а потом остынет. Теперь любимые винегреты и холодные свекольники будут готовиться в два-три раза быстрее.
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