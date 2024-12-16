Свеклу больше не варю часами — овощ мягкий за 15 минут: хитрый трюк с холодной водой

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Многие считают, что варка свеклы отнимает слишком много времени. Но поверите ли вы в то, что всего за 15 минут можно достичь идеальной мягкости и сочности? Да-да, вы не ослышались! Давайте разберемся, как это сделать.