Тагильские дзюдоистки завоевали серебро и бронзу на студенческих соревнованиях

Posted 16 декабря, 09:04
Published 16 декабря, 09:04
Modified 16 декабря, 09:06
Updated 16 декабря, 09:06
В 2024 году студенческие соревнования по дзюдо в Казани были посвящены памяти героев Боевой комсомольской дружины Казанского национального университета, что добавило особого значения каждому выступлению спортсменов.
Екатерина Рассомахина выступала за Нижний Тагил в весовой категории до 57 кг. Несмотря на трудную борьбу, ей удалось добраться до финала, где уступила лишь немного более опытному сопернику.
Не менее впечатляющим было выступление тагильчанки Вероники Безденежных, выступающей в категории до 48 кг. Вероника взяла бронзу. Их достижения стали результатом упорной работы и поддержки тренера Дмитрия Вернигора. Девочки являются воспитанницами спортивной школы олимпийского резерва «Юность».
Ранее в Нижнем Тагиле на базе ФОК «Президентский» прошла 27-я Спартакиада, в которой принимали участие работники местных органов власти Свердловской области, в том числе Владислав Пинаев.