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Posted 16 декабря, 09:04

Published 16 декабря, 09:04

Modified 16 декабря, 09:06

Updated 16 декабря, 09:06

Тагильские дзюдоистки завоевали серебро и бронзу на студенческих соревнованиях

Тагильские дзюдоистки завоевали серебро и бронзу на студенческих соревнованиях

16 декабря 2024, 09:04
Фото: СШОР «Уралец».
На 26-м открытом всероссийском студенческом турнире по дзюдо, состоявшемся 7 декабря в Казани, тагильские спортсменки Екатерина Рассомахина и Вероника Безденежных завоевали на татами второе и третье места.

В 2024 году студенческие соревнования по дзюдо в Казани были посвящены памяти героев Боевой комсомольской дружины Казанского национального университета, что добавило особого значения каждому выступлению спортсменов.

Екатерина Рассомахина выступала за Нижний Тагил в весовой категории до 57 кг. Несмотря на трудную борьбу, ей удалось добраться до финала, где уступила лишь немного более опытному сопернику.

Не менее впечатляющим было выступление тагильчанки Вероники Безденежных, выступающей в категории до 48 кг. Вероника взяла бронзу. Их достижения стали результатом упорной работы и поддержки тренера Дмитрия Вернигора. Девочки являются воспитанницами спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

Фото: СШОР «Уралец»

Ранее в Нижнем Тагиле на базе ФОК «Президентский» прошла 27-я Спартакиада, в которой принимали участие работники местных органов власти Свердловской области, в том числе Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле прошла 27 Спартакиада: плавание, дзюдо и встреча с «Кристаллом»
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