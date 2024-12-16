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Posted 16 декабря, 12:33

Published 16 декабря, 12:33

Modified 16 декабря, 12:35

Updated 16 декабря, 12:35

Цена на минимальный продуктовый набор в Свердловской области выросла почти на 20%

Цена на минимальный продуктовый набор в Свердловской области выросла почти на 20%

16 декабря 2024, 12:33
Фото: 1MI.
В Свердловской области за год цена на минимальный набор продуктов выросла более, чем на 15%. Данные публикует Свердловское отделение Росстата.

Цена на минимальный набор продуктов питания в Свердловской области за год выросла, сообщает Свердловское отделение Росстата.

По данным ведомства, в первые 10 месяцев 2023 года продуктовый набор обходился жителю региона в 5697 рублей. В 2024 году он стал стоить 6722 рубля. Увеличение цены составило почти 18%.

В продуктовую корзину россиянина входят мясные и молочные продукты, рыба, яйца, овощи и фрукты, продукты из бакалейного ряда, специи и кондитерские продукты. Количество той или иной еды при расчетах зависит от климатической зоны, где проживает гражданин, его возраста, а также для некоторых российских регионов учитывается вероисповедание.

Ранее стало известно о росте цен на аренду жилья в Екатеринбурге.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Статистика#Рост цен#Инфляция#Потребительская корзина#Продукты питания#Рост цен на продукты#Екатеринбург
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