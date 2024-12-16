Цена на минимальный продуктовый набор в Свердловской области выросла почти на 20%

В продуктовую корзину россиянина входят мясные и молочные продукты, рыба, яйца, овощи и фрукты, продукты из бакалейного ряда, специи и кондитерские продукты. Количество той или иной еды при расчетах зависит от климатической зоны, где проживает гражданин, его возраста, а также для некоторых российских регионов учитывается вероисповедание.