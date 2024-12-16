Цена на минимальный продуктовый набор в Свердловской области выросла почти на 20%

Posted 16 декабря, 12:33
Published 16 декабря, 12:33
Modified 16 декабря, 12:35
Updated 16 декабря, 12:35
Цена на минимальный набор продуктов питания в Свердловской области за год выросла, сообщает Свердловское отделение Росстата.
По данным ведомства, в первые 10 месяцев 2023 года продуктовый набор обходился жителю региона в 5697 рублей. В 2024 году он стал стоить 6722 рубля. Увеличение цены составило почти 18%.
В продуктовую корзину россиянина входят мясные и молочные продукты, рыба, яйца, овощи и фрукты, продукты из бакалейного ряда, специи и кондитерские продукты. Количество той или иной еды при расчетах зависит от климатической зоны, где проживает гражданин, его возраста, а также для некоторых российских регионов учитывается вероисповедание.
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