УАЗ попал в аварию на перекрестке в Нижнем Тагиле

Posted 16 декабря, 10:19
Published 16 декабря, 10:19
Modified 16 декабря, 10:19
Updated 16 декабря, 10:19
О происшествии сообщили прохожие, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
ДТП на Вагонке. На перекрестке Чайковского — Ленинградский УАЗик подмотался под колесико большегруза, скорее всего выскочил с поворота, не вписался, — рассказал очевидец.
Движение на данном участке в настоящий момент осложнено. Автомобилистам рекомендуют выбирать дороги, по которым можно совершить объезд. На месте работают врачи и автоинспекторы.
Напомним, в Нижнем Тагиле столкнулись два автобуса, после чего один из них въехал в столб.