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Posted 16 декабря, 10:19

Published 16 декабря, 10:19

Modified 16 декабря, 10:19

Updated 16 декабря, 10:19

УАЗ попал в аварию на перекрестке в Нижнем Тагиле

УАЗ попал в аварию на перекрестке в Нижнем Тагиле

16 декабря 2024, 10:19
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле водитель УАЗа попал в аварию на перекрестке улицы Чайковского — Ленинградского проспекта. ДТП произошло 16 декабря 2024 года.

О происшествии сообщили прохожие, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

ДТП на Вагонке. На перекрестке Чайковского — Ленинградский УАЗик подмотался под колесико большегруза, скорее всего выскочил с поворота, не вписался, — рассказал очевидец.

Движение на данном участке в настоящий момент осложнено. Автомобилистам рекомендуют выбирать дороги, по которым можно совершить объезд. На месте работают врачи и автоинспекторы.

Напомним, в Нижнем Тагиле столкнулись два автобуса, после чего один из них въехал в столб.

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