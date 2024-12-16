tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 16:25

Published 16 декабря, 16:25

Modified 16 декабря, 16:27

Updated 16 декабря, 16:27

14 млн рублей выманили аферисты у пожилого врача-ортопеда из Екатеринбурга

В Екатеринбурге мошенники обобрали 71-летнего врача-ортопеда на 14 млн рублей

16 декабря 2024, 16:25
Фото: Изображение Midjourney.

14 млн рублей выманили аферисты у пожилого врача-ортопеда из Екатеринбурга

В Екатеринбурге на удочку мошенников попалась 71-летняя врач-ортопед. Преступники притворились сотрудниками правоохранительных органов и выманили у нее 14 млн рублей.

Женщину обрабатывали почти три недели. Аферисты угрожали, что она лишится всех сбережений и станет фигурантом уголовного дела, пишет Е1.

Историю мошенники использовали обычную: якобы со счетов врача деньги идут на финансирование террористов. «Сотрудник ФСБ» убедил ее перевести деньги на «безопасные счета» — женщина занималась этим три недели.

В итоге врач перевела 14 млн рублей, после чего звонки прекратились. Врач написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники убедили екатеринбуржца перевести им 3 млн рублей и поджечь военкомат.

Мужчина в Краснотурьинске чуть не отдал деньги мошенникам
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге будут судить мошенника за кражу 20 млн рублейВ Екатеринбурге мошенники обманули профессора вуза на 12 млн рублейТрагедия на вокзале: пенсионер лишился 76 тысяч рублей на операцию
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Врач#Мошенники#Средства#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика