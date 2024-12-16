В Екатеринбурге мошенники обобрали 71-летнего врача-ортопеда на 14 млн рублей

Posted 16 декабря, 16:25
Published 16 декабря, 16:25
Modified 16 декабря, 16:27
Updated 16 декабря, 16:27
Женщину обрабатывали почти три недели. Аферисты угрожали, что она лишится всех сбережений и станет фигурантом уголовного дела, пишет Е1.
Историю мошенники использовали обычную: якобы со счетов врача деньги идут на финансирование террористов. «Сотрудник ФСБ» убедил ее перевести деньги на «безопасные счета» — женщина занималась этим три недели.
В итоге врач перевела 14 млн рублей, после чего звонки прекратились. Врач написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее мошенники убедили екатеринбуржца перевести им 3 млн рублей и поджечь военкомат.