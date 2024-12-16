В Екатеринбурге начнется «охота на зайцев» в общественном транспорте

На январь–март 2025 года запланирована «охота на зайцев». В течение трех месяцев в общественном транспорте столицы Среднего Урала будут искать граждан, которые катаются без оплаты. По новым правилам для таких нарушителей предусмотрен штраф в размере 2,5 тысяч рублей.