tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 12:50

Published 16 декабря, 12:50

Modified 16 декабря, 12:52

Updated 16 декабря, 12:52

В Екатеринбурге начнется «охота на зайцев» в общественном транспорте

В Екатеринбурге начнется «охота на зайцев» в общественном транспорте

16 декабря 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney.
В общественном транспорте Екатеринбурга в следующем году будут активно ловить и штрафовать «зайцев».

На январь–март 2025 года запланирована «охота на зайцев». В течение трех месяцев в общественном транспорте столицы Среднего Урала будут искать граждан, которые катаются без оплаты. По новым правилам для таких нарушителей предусмотрен штраф в размере 2,5 тысяч рублей.

В первую очередь рейды пройдут на рейсах, где нет кондукторов, рассказали в мэрии.

Напомним, для безбилетных пассажиров в Екатеринбурге увеличили штрафы в 25 раз.

В Екатеринбурге начнут проверять безбилетных пассажиров
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Штраф#Билеты#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика