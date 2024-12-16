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Posted 16 декабря, 10:49

Published 16 декабря, 10:49

Modified 16 декабря, 10:51

Updated 16 декабря, 10:51

В Екатеринбурге найдено тело гражданина Алжира

В Екатеринбурге найдено тело гражданина Алжира

16 декабря 2024, 10:49
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома найдено тело 22-летнего гражданина Алжира. В трагедии разбираются правоохранительные органы.

22-летний гражданин Алжира погиб в Екатеринбурге. Его труп был обнаружен возле одной из многоэтажек на Уктусе на Рощинской улице.

Погибший Мохаммед Амрани приехал на Урал на учебу. В Екатеринбурге он завел друзей. В день трагедии иностранец распивал со знакомыми спиртные напитки, сообщает издание URA.RU.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, после которой будут ясны причины смерти. Сразу после обнаружения трупа девушку и молодого человека, которые находились в квартире вместе с алжирцем, увезли в отдел полиции для дачи показаний. Позднее их отпустили.

Ранее сообщалось о загадочной смерти мужчины в Екатеринбурге: житель упал замертво после того, как заглянул в мусорный контейнер.

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