В Екатеринбурге найдено тело гражданина Алжира

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, после которой будут ясны причины смерти. Сразу после обнаружения трупа девушку и молодого человека, которые находились в квартире вместе с алжирцем, увезли в отдел полиции для дачи показаний. Позднее их отпустили.